Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Скасування рейсів та закриття неба – все, що потрібно знати про авіасполучення з Україною

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 лютого, 13:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зібрали для вас всю важливу інформацію про можливе припинення авіасполучення з Україною
Чи закриватиме Україна небо?
Чи закриватиме Україна небо? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія KLM скасувала всі польоти в повітряному просторі України, а літак SkyUp несподівано сів у Кишиневі, так і не долетівши до Києва.

Все це відбувається через загрозу вторгнення РФ, новини про яку активно роздмухують західні ЗМІ. "Сьогодні" зібрали усе, що потрібно знати про авіапростір України зараз.

Реклама

Скасування польотів в Україну

12 лютого про припинення усіх польотів у повітряному просторі України заявила нідерландська авіакомпанія KLM.

"Це рішення ухвалили після того, як отримали нові рекомендації щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки незрозуміло, коли KLM знову полетить до Києва", – написали користувачі в Мережі.

Пасажири поки не отримали жодних інструкцій, а це вже не перший подібний випадок останнім часом.

Реклама

Ще 24 січня німецька авіакомпанія Lufthansa, яка раніше переносила свій рейс з Мюнхена в Київ, відклала відліт свого літака.

Вже сьогодні авіакомпанія заявила, що наразі розглядає можливість повного припинення польотів над Україною, однак остаточне рішення ще не ухвалили.

Ситуація з лоукостером SkyUp

13 лютого літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі, не долетівши до української столиці.

Реклама

Виявляється, повітряне судно знаходилось у лізингу і його власник заборонив авіакомпанії здійснювати будь-які польоти над Україною.

Також з’явилася інформація про те, що британські страхові компанії відмовляються покривати страхові випадки, які можуть статися із літаками у повітряному просторі України.

Пасажири рейсу Фуншал-Київ залишаються у Молдові на невизначений термін, а працівники аеропорту не підтвердили й не спростувати інформацію про те, що літак посадили через заяву страхових компаній.

Що сказав Гончаренко?

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вже з понеділка, 14 лютого, повітряний рух над Україною може бути повністю закрито.

Він порадив якнайшвидше повернутись додому всім українцям, які перебувають за кордоном, оскільки, на його думку, у найближчі два тижні це буде складно зробити.

Натомість офіційних заяв про закриття повітряного простору над Україною не надходило, запевнив експерт у сфері авіа Богдан Долінце.

Про те, що Україна не закриває свій повітряний простір, заявили й у Міністерстві інфраструктури.

Що кажуть експерти?

Думки фахівців з цього приводу розділилися. За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, авіакомпанії бояться ризикувати.

Через це, на думку експерта, вже ближче до середи вилетіти з України буде абсолютно неможливо. Водночас у можливість російського вторгнення економіст не вірить і впевнений, що це лише нагнітання.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко погоджується з тим, що жодного нападу не відбудеться. Однак вважає, що випадки скасування рейсів будуть поодинокими.

Про те, як українці повертатимуться із Молдови, та що ще кажуть експерти, "Сьогодні" писали раніше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Скасування рейсів та закриття неба – все, що потрібно знати про авіасполучення з Україною Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Через загрозу війни авіакомпанії несуть фінансові втрати — Фурса Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Крах чи непомітна втрата? Що буде з бізнесом, якщо у світі раптом зникнуть соцмережі Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42500.72

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

2931.88

Litecoin (LTC)

126.66

Ripple (XRP)

0.84

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
13 лютого. Джон Спік. Цього дня 1858 року англійський офіцер під час експедиції Африкою в пошуках витоку річки Ніл відкрив для європейців одне з найбільших озер світу - Танганьїку…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,11
33,50
33,00
32,00
18,05
33,85
32,85
31,82
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
37,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти