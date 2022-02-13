Скасування рейсів та закриття неба – все, що потрібно знати про авіасполучення з Україною

Зібрали для вас всю важливу інформацію про можливе припинення авіасполучення з Україною

Чи закриватиме Україна небо? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія KLM скасувала всі польоти в повітряному просторі України, а літак SkyUp несподівано сів у Кишиневі, так і не долетівши до Києва.

Все це відбувається через загрозу вторгнення РФ, новини про яку активно роздмухують західні ЗМІ. "Сьогодні" зібрали усе, що потрібно знати про авіапростір України зараз.

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Скасування польотів в Україну

12 лютого про припинення усіх польотів у повітряному просторі України заявила нідерландська авіакомпанія KLM.

"Це рішення ухвалили після того, як отримали нові рекомендації щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки незрозуміло, коли KLM знову полетить до Києва", – написали користувачі в Мережі.

Пасажири поки не отримали жодних інструкцій, а це вже не перший подібний випадок останнім часом.

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Ще 24 січня німецька авіакомпанія Lufthansa, яка раніше переносила свій рейс з Мюнхена в Київ, відклала відліт свого літака.

Вже сьогодні авіакомпанія заявила, що наразі розглядає можливість повного припинення польотів над Україною, однак остаточне рішення ще не ухвалили.

Ситуація з лоукостером SkyUp

13 лютого літак Фуншал-Київ приземлився у Кишиневі, не долетівши до української столиці.

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Виявляється, повітряне судно знаходилось у лізингу і його власник заборонив авіакомпанії здійснювати будь-які польоти над Україною.

Також з’явилася інформація про те, що британські страхові компанії відмовляються покривати страхові випадки, які можуть статися із літаками у повітряному просторі України.

Пасажири рейсу Фуншал-Київ залишаються у Молдові на невизначений термін, а працівники аеропорту не підтвердили й не спростувати інформацію про те, що літак посадили через заяву страхових компаній.

Що сказав Гончаренко?

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вже з понеділка, 14 лютого, повітряний рух над Україною може бути повністю закрито.

Він порадив якнайшвидше повернутись додому всім українцям, які перебувають за кордоном, оскільки, на його думку, у найближчі два тижні це буде складно зробити.

Натомість офіційних заяв про закриття повітряного простору над Україною не надходило, запевнив експерт у сфері авіа Богдан Долінце.

Про те, що Україна не закриває свій повітряний простір, заявили й у Міністерстві інфраструктури.

Що кажуть експерти?

Думки фахівців з цього приводу розділилися. За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, авіакомпанії бояться ризикувати.

Через це, на думку експерта, вже ближче до середи вилетіти з України буде абсолютно неможливо. Водночас у можливість російського вторгнення економіст не вірить і впевнений, що це лише нагнітання.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко погоджується з тим, що жодного нападу не відбудеться. Однак вважає, що випадки скасування рейсів будуть поодинокими.

Про те, як українці повертатимуться із Молдови, та що ще кажуть експерти, "Сьогодні" писали раніше.