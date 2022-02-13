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Отмена рейсов и закрытие неба – все, что нужно знать об авиасообщении с Украиной

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 февраля, 13:40
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Собрали для вас всю важную информацию о возможном прекращении авиасообщения с Украиной
Будет ли Украина закрывать небо?
Будет ли Украина закрывать небо? / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Авиакомпания KLM отменила все полеты в воздушном пространстве Украины, а самолет SkyUp неожиданно сел в Кишиневе, так и не долетев до Киева.

Все это происходит из-за угрозы вторжения РФ, новости о котором активно раздувают западные СМИ. "Сегодня" собрали все, что нужно знать об авиапространстве Украины сейчас.

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Отмена полетов в Украину

12 февраля о прекращении всех полетов в воздушном пространстве Украины заявила нидерландская авиакомпания KLM.

"Это решение было принято после того, как получили новые рекомендации по поездкам с кодом красного цвета и большим анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", – написали пользователи в Сети.

Пассажиры пока не получили никаких инструкций, а это уже не первый подобный случай за последнее время.

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Еще 24 января немецкая авиакомпания Lufthansa, ранее переносившая свой рейс из Мюнхена в Киев, отложила отлет своего самолета.

Уже сегодня авиакомпания заявила, что рассматривает возможность полного прекращения полетов над Украиной, однако окончательное решение еще не было принято.

Ситуация с лоукостером SkyUp

13 февраля самолет Фуншал-Киев приземлился в Кишиневе, не долетев до украинской столицы

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Оказывается, воздушное судно находилось в лизинге и его владелец запретил авиакомпании совершать любые полеты над Украиной.

Также появилась информация о том, что британские страховые компании отказываются покрывать страховые случаи, которые могут произойти с самолетами в воздушном пространстве Украины.

Пассажиры рейса Фуншал-Киев остаются в Молдове на неопределенный срок, а работники аэропорта не подтвердили и не опровергли информацию о том, что самолет посадили из-за заявления страховых компаний.

Что сказал Гончаренко?

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что уже с понедельника, 14 февраля, воздушное движение над Украиной может быть полностью закрыто.

Он посоветовал как можно скорее вернуться домой всем находящимся за рубежом украинцам, поскольку, по его мнению, в ближайшие две недели это будет сложно сделать.

В то же время официальных заявлений о закрытии воздушного пространства над Украиной не поступало, заверил эксперт в сфере авиа Богдан Долинце

О том, что Украина не закрывает свое воздушное пространство, заявили и в Министерстве инфраструктуры.

Что говорят эксперты?

Мнения специалистов по этому поводу разделились. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, авиакомпании боятся рисковать.

Поэтому, по мнению эксперта, уже ближе к среде вылететь из Украины будет абсолютно невозможно. В то же время в возможность российского вторжения экономист не верит и уверен, что это только нагнетание.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко соглашается с тем, что никакого нападения не произойдет. Однако считает, что случаи отмены рейсов будут единичными.

О том, как украинцы будут возвращаться из Молдовы, и что еще говорят эксперты, "Сегодня" писали раньше.

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