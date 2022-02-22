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Еще одна авиакомпания приостановила полеты над Украиной

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 14:18
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На этот раз компания латвийская
Еще одна компания отменила рейсы над Украиной
Еще одна компания отменила рейсы над Украиной / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic принял решение приостановить ночные полеты над Украиной до конца февраля 2022 года.

Об этом информирует Delfi.

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"Безопасность наших пассажиров и сотрудников является главным приоритетом. airBaltic перед каждым рейсом оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией по мере необходимости", — отмечают в авиакомпании.

Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование на другие рейсы.

Однако дневные рейсы из Киева в Ригу и Вильнюс авиакомпания продолжит.

Ситуация с лоукостером SkyUp

13 февраля самолет Фуншал – Киев приземлился в Кишиневе, не долетев до украинской столицы.

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Оказывается, воздушное судно находилось в лизинге, и его владелец запретил авиакомпании совершать любые полеты над Украиной.

В настоящее время генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов подчеркнул, что выполняемые сейчас полеты абсолютно безопасны, поскольку оценка рисков происходит каждые 24 часа. Дополнительные рейсы в SkyUp не планируют вводить, все полеты выполняют по расписанию.

Напомним, что немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и с Киева с 21 по 28 февраля. Однако не уточнила, связано ли это с возможным вторжением РФ.

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Ранее мы также писали, что "Антонов" в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест.

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