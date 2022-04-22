За сколько можно купить квартиру в Германии — цены и варианты

Многие украинцы интересуются покупкой жилья за границей. А в такое тяжелое время, когда миллионы украинцев выезжают за пределы своего государства, этот вопрос стал еще более актуальным.
"Сегодня" расскажет вам во сколько обойдется покупка квартиры в Германии.
Сначала отметим, что найти жилье, выставленное на продажу, вы можете на соответствующих сайтах. Например:
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Стоимость квартир в Германии зависит от ее расположения, площади, года постройки, наличие рядом инфраструктуры и коммуникаций. Цены на большинство вариантов колеблются от 1000 до 3000 евро за квадратный метр (ориентировочно 32–96 тыс. грн).
Средние цены в немецких городах
По данным migrant.biz.ua, самая дорогая недвижимость в Мюнхене, одна из самых дешевых – в Эссене и Дортмунде.
|Город
|Стоимость (в евро за метр кв.)
|Дортмунд
|1790 евро (более 57 тыс. грн)
|Эссен
|1790 евро
|Лейпциг
|2250 евро (ориентировочно 72 тыс. грн)
|Кельн
|3520 евро (более 112 тыс. грн)
|Берлин
|4110 евро (более 131 тыс. грн)
|Дюссельдорф
|4250 евро (136 тыс. грн)
|Штутгард
|4350 евро (более 139 тыс. грн)
|Франкфурт-на-Майне
|4490 евро (более 143,6 тыс. грн)
|Гамбург
|4820 евро (более 154,2 тыс. грн)
|Мюнхен
|7190 евро (230 тыс. грн)
Стоимость квартир в Берлине
Средняя стоимость квартир в Берлине – 131 тыс. грн за квадратный метр. По данным сайта immonet.de, приобрести квартиру в столице можно по цене в пределах 200-800 тыс. евро (6,4 млн-25,6 млн грн), есть и варианты по цене свыше 1,5 млн евро.
Вот пример некоторых вариантов:
Сколько стоит арендовать квартиру в Германии?
Если говорить о средних ценах на аренду квартир в Германии, то можно сделать вывод, что:
однокомнатная квартира в центре города будет стоить 20,9 тыс. грн.;
однокомнатная квартира подальше от центра — 15,8 тыс. грн.;
трехкомнатная квартира в центре города — 40,9 тыс. грн.;
трехкомнатная дальше от центра – ориентировочно 30 тыс. грн.
Раньше мы писали, за сколько можно купить квартиру в Польше, а также рассказывали, почему оккупационные власти принудительно отбирают недвижимость в Крыму.