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За скільки можна придбати квартиру в Німеччині — ціни і варіанти

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 07:53
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Розповідаємо, скільки потрібно мати в кишені для купівлі квартири в німецьких містах
Житло в Німеччині доволі дороге, порівняно з іншими країнами ЄС
Житло в Німеччині доволі дороге, порівняно з іншими країнами ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців цікавляться купівлею житла за кордоном. А у такий важкий час, коли мільйони українців виїжджають за межі своєї держави, це питання стало ще більш актуальне.

"Сьогодні" розповість вам, у скільки обійдеться купівля квартири в Німеччині.

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Спершу зазначимо, що знайти житло, яке виставлене на продаж, ви можете на відповідних сайтах. Наприклад:

Вартість квартир в Німеччині залежить від її розташування, площі, рік побудови, наявність поряд інфраструктури та комунікацій. Ціни на більшість варіантів коливаються від 1000 до 3000 євро за квадратний метр (орієнтовно 32-96 тис. грн).

Середні ціни в німецьких містах

За даними migrant.biz.ua, найдорожча нерухомість у Мюнхені, одна з найдешевших — в Ессені та Дортмунді.

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МістоВартість (в євро за метр кв.)
Дортмунд1790 євро (більше 57 тис. грн)
Ессен1790 євро
Лейпциг2250 євро (орієнтовно 72 тис. грн)
Кельн3520 євро (більше 112 тис. грн)
Берлін4110 євро (більше 131 тис. грн)
Дюссельдорф4250 євро (136 тис. грн)
Штутгард4350 євро (понад 139 тис. грн)
Франкфурт-на-Майні4490 євро (більше 143,6 тис. грн)
Гамбург4820 євро (понад 154,2 тис. грн)
Мюнхен7190 євро (230 тис. грн)

Вартість квартир в Берліні

Середня вартість квартир в Берліні — 131 тис. грн за квадратний метр. За даними сайту immonet.de, придбати квартиру в Берліні можна за ціною в межах 200-800 тис. євро (6,4 млн-25,6 млн грн), є і варіанти за ціною понад 1,5 млн євро.

Ось приклад деяких варіантів:

Вартість квартир в Берліні
Вартість квартир в Берліні / Фото: скріншот

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Вартість квартир в Берліні
Вартість квартир в Берліні / Фото: скриншот

Скільки коштує орендувати житло в Німеччині?

Якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Німеччині, то можна дійти висновку, що:

  • однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 20,9 тис. грн;

  • однокімнатна квартира далі від центру - 15,8 тис. грн;

  • трикімнатна квартира в центрі міста – 40,9 тис. грн;

  • трикімнатна далі від центру – орієнтовно 30 тис. грн.

Раніш ми писали, за скільки можна придбати квартиру в Польщі, а також розповідали, чому окупаційна влада примусово відбирає нерухомість в Криму.

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