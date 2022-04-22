За скільки можна придбати квартиру в Німеччині — ціни і варіанти

Чимало українців цікавляться купівлею житла за кордоном. А у такий важкий час, коли мільйони українців виїжджають за межі своєї держави, це питання стало ще більш актуальне.
"Сьогодні" розповість вам, у скільки обійдеться купівля квартири в Німеччині.
Спершу зазначимо, що знайти житло, яке виставлене на продаж, ви можете на відповідних сайтах. Наприклад:
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Вартість квартир в Німеччині залежить від її розташування, площі, рік побудови, наявність поряд інфраструктури та комунікацій. Ціни на більшість варіантів коливаються від 1000 до 3000 євро за квадратний метр (орієнтовно 32-96 тис. грн).
Середні ціни в німецьких містах
За даними migrant.biz.ua, найдорожча нерухомість у Мюнхені, одна з найдешевших — в Ессені та Дортмунді.
|Місто
|Вартість (в євро за метр кв.)
|Дортмунд
|1790 євро (більше 57 тис. грн)
|Ессен
|1790 євро
|Лейпциг
|2250 євро (орієнтовно 72 тис. грн)
|Кельн
|3520 євро (більше 112 тис. грн)
|Берлін
|4110 євро (більше 131 тис. грн)
|Дюссельдорф
|4250 євро (136 тис. грн)
|Штутгард
|4350 євро (понад 139 тис. грн)
|Франкфурт-на-Майні
|4490 євро (більше 143,6 тис. грн)
|Гамбург
|4820 євро (понад 154,2 тис. грн)
|Мюнхен
|7190 євро (230 тис. грн)
Вартість квартир в Берліні
Середня вартість квартир в Берліні — 131 тис. грн за квадратний метр. За даними сайту immonet.de, придбати квартиру в Берліні можна за ціною в межах 200-800 тис. євро (6,4 млн-25,6 млн грн), є і варіанти за ціною понад 1,5 млн євро.
Ось приклад деяких варіантів:
Скільки коштує орендувати житло в Німеччині?
Якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир у Німеччині, то можна дійти висновку, що:
однокімнатна квартира в центрі міста коштуватиме 20,9 тис. грн;
однокімнатна квартира далі від центру - 15,8 тис. грн;
трикімнатна квартира в центрі міста – 40,9 тис. грн;
трикімнатна далі від центру – орієнтовно 30 тис. грн.
Раніш ми писали, за скільки можна придбати квартиру в Польщі, а також розповідали, чому окупаційна влада примусово відбирає нерухомість в Криму.