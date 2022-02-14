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Поле для "преступного творчества": как фиктивные риелторы нагло обманывают украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 14:20
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"Черные" риэлторы обогащаются большими суммами и просто исчезают
Обманы на аренде квартир
Обманы на аренде квартир / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На сегодня более половины украинцев сдают свое жилье в аренду, а чуть меньше половины населения страны живут именно в съемных квартирах или домах.

Да, по данным OLX, 67% украинцев сдают внаем свои квартиры, 88% из них на долгосрочный период.

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Поэтому именно эта сфера достаточно прибыльна для "черных" риелторов. Лакомый кусочек те облюбовали давно, и на рынке недвижимости ежедневно появляются все новые и новые схемы. Самые распространенные из них:

  1. Риелтор сам снимает квартиру. Специалист притворяется ее владельцем и сдает нескольким желающим арендовать жилье. Когда те заплатили залоговые и депозитные суммы, риелтор просто исчезает, а все данные, предоставленные реальному собственнику, обычно липовые.
  2. Залоги от нескольких человек. Несколько арендаторов платят заранее, чтобы приехать с вещами и сразу заселиться, а приехав, видят еще несколько таких же как и они. Владелец квартиры разводит руками и утверждает, что жилье покупать вообще не собирался.
  3. Владелец квартиры не один. Бывает человек снимающий жилье на длительный срок, подписывает договор с собственником, а таких оказывается несколько, и с соглашением они не согласны. А арендатор, заметим, заплатил предварительно три немаленькие суммы: за первый месяц залог, равный этой же сумме, и за услуги риелтора (обычно это 50% от стоимости аренды).

История из жизни

Своей историей поделился с нами украинец Богдан. Парень просил об анонимности, но рассказом об обмане так называемого риелтора шокировал.

Сам Богдан искал квартиру во Львове, постоянно мониторил сайты с объявлениями. Через несколько дней ему попался нужный вариант. Тот, не думая, собрал вещи, договорился с риелтором о встрече, оставив залог за квартиру. Вроде бы все было хорошо, специалист вполне приличный человек, рассказал обо всех нюансах аренды, показал квартиру, Богдан подписал с ним договор и заплатил необходимую сумму (на то время это было 6 тыс грн в месяц).

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То есть в целом Богдан потратил 15 тыс грн, рассчитавшись за первый месяц, дав залог и комиссию риелтору.

Через два дня в квартиру приходит ее владелец и требует освободить помещение. Парень не понимает, что происходит, показывает договор, рассказывает, что общался с реальным владельцем. В конечном итоге оказалось, что мошенник арендовал квартиру на двое суток и таким образом обманул всех.

Новые правила на рынке недвижимости

Государственная налоговая служба обязана проверять данные физических лиц-покупателей недвижимости (ФИО, номер паспорта и идентификационного кода) перед оформлением ими имущественных прав.

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Приказом Министерства финансов и Министерства юстиции №124/37460 утвержден порядок электронного взаимодействия информационных систем Министерства юстиции и Государственной налоговой службы по подтверждению сведений о физическом лице при проведении государственной регистрации прав на недвижимость.

Проще говоря, нотариусы при оформлении сделки должны заполнять дополнительную форму и направлять ее в налоговую инспекцию, чтобы не было разногласий. Делается это лишь для того, чтобы проверить персональные данные покупателя.

Напомним, в Украине изменили условия купли-продажи жилья. Теперь придется платить больше налогов.

Раньше мы рассказывали, как работают "черные" риелторы. В Украине зарегистрировано немало случаев, когда те не просто "кидали" людей на деньги, а держали в заложниках или даже лишали жизни.

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