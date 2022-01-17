Придется платить больше: в Украине изменили условия купли-продажи жилья

Рынок недвижимости в 2022 году испытает некоторые изменения, в том числе, это касается как цен на жилье, так и налогообложения и в целом изменениями предпочтений покупателей.
"Сегодня" поможет разобраться, чего ждать от рынка недвижимости в 2022 году.
Согласно закону о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с 1 января 2022 г. заработают новые правила налогообложения операций с недвижимостью.
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Налог с продаж
При продаже недвижимости:
- налогоплательщик освобождается от НДФЛ, если впервые продал в течение года, в то же время до Пенсионный фонд и госпошлины покупатель и продавец обязаны уплатить по 1% от цены объекта, указанной в договоре купли-продажи;
- продавец и покупатель уплачивают НДФЛ в размере 5% и по 1% в Пенсионный фонд и госпошлины со второго и всех последующих соглашений.
Продажа коммерческой недвижимости, к которой относятся офисные помещения, паркоместа и апартаменты, облагается налогом по ставке 5% даже при первой продаже за год.
Также с доходов, облагаемых НДФЛ по ставке выше нулевой, взимается военный сбор в размере 1,5%.
Изменения для продавцов в 2022 году
Не 5%, а 18% продавец должен платить из прибыли, полученной от продажи третьего и последующих объектов жилой недвижимости в течение года.
Вторая продажа — 5%, а первая освобождается от налогообложения.
Также ставка 18% применяется при второй и каждой последующей продаже коммерческой недвижимости за год и первой и каждой последующей продаже жилья, находящегося во владении продавца менее трех лет. Последнее по-прежнему не касается унаследованной недвижимости.
Заметим, что облагается именно прибыль, то есть разница между полученной от покупателя суммой и суммой, израсходованной на приобретение жилья.
Налог для владельцев недвижимости
2022 общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).
В этом году налог на недвижимость будет составлять 97,5 грн. за 1 квадратный метр.
Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от размера минимальной зарплаты. По формуле: 6500 * 1,5% = 97,5.
Платить нужно будет только за лишние метры:
- для квартир 60 квадратных метров;
- для частных домов 120 квадратных метров;
- для квартиры и частного дома вместе 180 квадратных метров.
Ипотека под 5%
Государственная программа "Украинская мечта" будет запущена в течение января-марта 2022 года. Она предполагает ипотеку под 5% годовых.
Продукт будет максимально простым и понятным, а стать участниками смогут все, кто получает официальные доходы.
"Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", — сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".
Кроме этого, "Украинская мечта" предусматривает выдачу кредитов под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля, рассказал Шурма.
Планируется, что в 2022 году будет выдано около 30 тысяч ипотечных кредитов, а в дальнейшем это количество планируют увеличить до 150 тысяч в год. По словам представителя ОП, бюджетные средства используются только для старта.
Ранее мы сообщали, что жилье в Украине стремительно дорожает, особенно это касается домов, которые привыкли называть "сталинки", "хрущевки".
Ранее мы также писали, что финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.