Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Придется платить больше: в Украине изменили условия купли-продажи жилья

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 11:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В 2022 году на рынке недвижимости заработают новые правила
Рынок недвижимости в 2022 году претерпит некоторые изменения
Рынок недвижимости в 2022 году претерпит некоторые изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок недвижимости в 2022 году испытает некоторые изменения, в том числе, это касается как цен на жилье, так и налогообложения и в целом изменениями предпочтений покупателей.

"Сегодня" поможет разобраться, чего ждать от рынка недвижимости в 2022 году.

Реклама

Согласно закону о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины с 1 января 2022 г. заработают новые правила налогообложения операций с недвижимостью.

Налог с продаж

При продаже недвижимости:

  • налогоплательщик освобождается от НДФЛ, если впервые продал в течение года, в то же время до Пенсионный фонд и госпошлины покупатель и продавец обязаны уплатить по 1% от цены объекта, указанной в договоре купли-продажи;
  • продавец и покупатель уплачивают НДФЛ в размере 5% и по 1% в Пенсионный фонд и госпошлины со второго и всех последующих соглашений.

Продажа коммерческой недвижимости, к которой относятся офисные помещения, паркоместа и апартаменты, облагается налогом по ставке 5% даже при первой продаже за год.

Реклама

Также с доходов, облагаемых НДФЛ по ставке выше нулевой, взимается военный сбор в размере 1,5%.

Изменения для продавцов в 2022 году

Не 5%, а 18% продавец должен платить из прибыли, полученной от продажи третьего и последующих объектов жилой недвижимости в течение года.

Вторая продажа — 5%, а первая освобождается от налогообложения.

Реклама

Также ставка 18% применяется при второй и каждой последующей продаже коммерческой недвижимости за год и первой и каждой последующей продаже жилья, находящегося во владении продавца менее трех лет. Последнее по-прежнему не касается унаследованной недвижимости.

Заметим, что облагается именно прибыль, то есть разница между полученной от покупателя суммой и суммой, израсходованной на приобретение жилья.

Налог для владельцев недвижимости

2022 общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

В этом году налог на недвижимость будет составлять 97,5 грн. за 1 квадратный метр.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от размера минимальной зарплаты. По формуле: 6500 * 1,5% = 97,5.

Платить нужно будет только за лишние метры:

  • для квартир 60 квадратных метров;
  • для частных домов 120 квадратных метров;
  • для квартиры и частного дома вместе 180 квадратных метров.

Ипотека под 5%

Государственная программа "Украинская мечта" будет запущена в течение января-марта 2022 года. Она предполагает ипотеку под 5% годовых.

Продукт будет максимально простым и понятным, а стать участниками смогут все, кто получает официальные доходы.

"Есть семья, которая зарабатывает 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн", — сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, "Украинская мечта" предусматривает выдачу кредитов под 5% для других целей, например, для покупки электромобиля, рассказал Шурма.

Планируется, что в 2022 году будет выдано около 30 тысяч ипотечных кредитов, а в дальнейшем это количество планируют увеличить до 150 тысяч в год. По словам представителя ОП, бюджетные средства используются только для старта.

Ранее мы сообщали, что жилье в Украине стремительно дорожает, особенно это касается домов, которые привыкли называть "сталинки", "хрущевки".

Ранее мы также писали, что финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно набирает популярность как аренда, так и продажа смарт-квартир, а также таунхаусов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Кому никогда не повысят кредитный лимит? Рассказываем, как не остаться без "быстрых" денег Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева "Укрзализныцю" снова обвинили в обмане – как не запутаться в билетах София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Придется платить больше: в Украине изменили условия купли-продажи жилья Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.95

Российский рубль (₽)

0.3643

Евро (€)

31.99

#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,08
30,08
28,75
19,07
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,79
31,38
30,04
19,48
34,49
31,79
31,13
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,36
35,99
32,91
32,15
19,64
36,97
32,91
33,97
19,68
37,09
31,89
29,89
19,01

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять