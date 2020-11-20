Если цена намного ниже средней на рынке — ищите подвох

Коронавирус и карантин повысили стоимость аренды жилья. Речь прежде всего идет о городах-миллионниках Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, а также крупных областных центрах — Запорожье и Львове, куда осенью съезжаются студенты и провинциалы в поисках заработка.

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Чтобы не попасть впросак при выборе съемного жилья, арендаторам стоит повнимательнее прислушаться к советам сайта "Сегодня":

Цена должна соответствовать среднерыночной по данному сегменту. Если цена намного ниже — ищите подвох.

Внимательно изучите паспорта собственников и правоустанавливающие документы: там должны фигурировать одни и те же лица. Это поможет убедиться, что квартира принадлежит им, а не снята посуточно и пересдается.

На сделке должны присутствовать и подписывать договор аренды все собственники квартиры.

Зафиксируйте в договоре показания счетчиков, укажите, что и кто оплачивает. Сделайте опись мебели и имущества.

Внимательно читайте условия расторжения договора аренды: обычно, вас должны предупредить минимум за месяц.

Взвешивайте свои финансовые возможности. Часто при досрочном расторжении договора гарантийная сумма не возвращается.

Ранее сообщалось, что карантин ударил по рынку съемного жилья, поэтому в Киеве пустуют тысячи квартир под аренду.

В тренде Недвижимость на карантине: шесть советов квартирантам при выборе жилья

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Коронавирус взвинтил цены на жилье. Советы арендаторам и хозяевам".

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