Карантин ударил по аренде: что будет с ценами на съемное жилье в Киеве

Из года в год осенью в Киеве поднимались цены на аренду квартир. Обычно такую динамику вызывают два фактора: студенты приезжают на учебу, а оживление деловой активности подтягивает в столицу работников из регионов. Но в 2020 году все изменил карантин.

Реклама

Рынок аренды недвижимости замер в разгар карантина и только в июле начал подавать признаки жизни. Тысячи украинцев, которых уволили с работы, так и не смогли трудоустроиться и выехали из арендованных квартир.

"Если в среднем по Киеву в докарантинный период было порядка 30 тысяч [свободных] квартир, то в июле уже около 50 тысяч", – говорит эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.

Искать примеры долго не приходится. В квартире у Владиславы Власовой почти полгода пустовала одна из комнат.

"Я сейчас затеяла в ней ремонт. Пока у меня много свободного времени", – говорит Владислава.

Свободного времени стало больше, потому что из-за карантина она потеряла работу в театре. А вместе с ней – и арендатора, который оставался единственным источником ее дохода. Он уехал из Киева, потому что стало не на что здесь жить.

"Тогда я сдавала за 4500. На тот момент. А сейчас вот уже почти полгода у меня нет жильца. Я подаю рекламу, но людей очень мало. Ну вот вообще. За неделю может быть один звонок", – рассказывает Владислава.

Свободного жилья для аренды становится все больше, но у людей не хватает денег. Сейчас в стране почти полмиллиона официальных безработных. А более чем у трети украинцев сократились доходы.

"Основное пожелание – это найти жилье подешевле. Люди звонят, спрашивают, возможна ли скидка. Я им говорю, что я и так минимально сейчас поставила сумму 3500 гривен", – говорит Владислава.

Реклама

На сниженную цену появились желающие. Но после ремонта комната будет стоить уже дороже – по расчетам Владиславы, на 500-700 гривен.

С жильем бинес-класса дела обстоят иначе. Если в начале карантина некоторые собственники квартир шли на уступки арендаторам, например отсрочивали платежи или снижали их, то теперь поблажки закончились. Цены снова стали такими же, как в докарантинные времена. К примеру, однокомнатная квартира с современным ремонтом, техникой и мебелью сдается за 12 тысяч гривен в месяц.

Читайте также: Студенты сегодня уже не бедны: сколько стоит жилье в городах с престижными ВУЗами Украины

Впрочем, риелторы уверяют, что всегда можно попробовать выторговать скидку. По словам специалистов, рынок сейчас перенасыщен предложениями. Поэтому арендодатели довольно гибкие и лояльные: чтобы не потерять заработок окончательно, они в целом готовы на условия жильцов.

"Никто не заинтересован выбрасывать арендаторов. Просить, чтобы они съехали, потому что завтра нужно будет заселить кого-то, а никто не заедет, потому что нечем платить за аренду", – говорит риелтор Роман Вараница.

По подсчетам аналитика рынка недвижимости Сергея Костецкого, средняя стоимость однокомнатных квартир по Киеву снизилась с 8-10 тысяч гривен до 8-9 тысяч.

Реклама

Екатерина Селедцова с сыном уже 2,5 года арендует однокомнатную квартиру в спальном районе Киева за 6 тысяч гривен. Дом советский, ремонт посредственный, но квартира аккуратная, есть все необходимое для жизни. Женщина говорит, что собственник планировал повысить плату, но помешал карантин.

"Он мне предложил снизить цену и снизил достаточно, на тысячу гривен. Сам, без моих просьб", – говорит Екатерина.

Именно на такое бюджетное жилье выстраиваются самые большие очереди.

"Если квартира до 7 тысяч гривен в месяц, то на нее претендуют шесть человек. Это много", – констатирует Костецкий.

Именно поэтому, по словам экспертов, дешевые квартиры будут дорожать первыми. По расчетам специалистов, примерно на 15% до конца года. А некоторые арендодатели уже подняли цены.

Читайте также: В Украине стали меньше строить: темпы упали в полтора раза

Екатерина последние полгода исправно платила за квартиру 5 тысяч гривен плюс коммунальные. Это с карантинным дисконтом. У женщины есть работа со стабильным доходом. Впрочем, если аренда существенно подорожает, это ударит по семейному бюджету.

Реклама

"Сейчас разговора о повышении цены пока нет. Но уже мы вышли на уровень цены до карантина. Истечение срока договора уже у нас прошло. Сейчас мы на доверительных отношениях", – рассказывает женщина.

Специалисты же рекомендуют согласовывать все условия аренды не только на добром слове, но и на бумаге.

"Нужно прописывать пункты. На период карантина, например, мы устанавливаем цену 5000 гривен. Через три месяца мы пересмотрим эту цену", – советует Вараница.

Арендные ценники могут еще расти при подорожании доллара. А по прогнозам экономистов, дешевым, как в прошлом году, он уже не будет. И это станет еще одной проверкой арендодателей на жадность. Так же, как карантин проверил на человечность. Пока одни сдавали квартиры почти вдвое дешевле, чем раньше, а то и вовсе отменяли плату на время карантина, другие, наоборот, наживались. Но в конце концов выигрывает тот, кто умеет подстраиваться под рынок, в котором теперь уже арендаторы диктуют свои правила.

Напомним, Верховная Рада хочет запретить аренду квартир без риелторов, но эксперт нашел лазейку в законопроекте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама