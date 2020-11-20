Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости недвижимости

Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду

20 ноября, 10:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

По рынку съемного жилья ударил карантин

Пандемия коронавируса привела к значительным изменениям на рынке аренды жилья в Киеве. Сейчас в столице простаивает около 12-13 тысяч квартир. В начале карантина таких было около 6 тысяч. Упало и количество сделок – с 3 000 до 2 000 в месяц. Большая часть арендаторов квартир переезжает в более скромные апартаменты. Падение спроса привело и к снижению цен.

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики Pro-consulting.

Основное снижение спроса происходило во время жестких карантинных мер – закрытия метро, железнодорожного сообщения и др. После них и наблюдалось максимальное падение цен. Например, летом за 3500 гривен можно было арендовать однокомнатную квартиру без ремонта в старом доме в спальном районе. Сейчас такая квартира стоит минимум 5200 гривен.

Реклама

Читайте также: Сбежать от коронавируса. ТОП-10 плюсов и минусов загородной жизни

В тренде
Недвижимость на карантине: шесть советов квартирантам при выборе жилья

Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%.

Развитие ситуации на рынке аренды жилой недвижимости будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и столице в частности. Если ограничения ужесточатся, рынок аренды просядет еще сильнее, а цены на жилье снизятся, считают эксперты.

Реклама

Напомним, также новости "Сегодня" разбирались, как снять жилье на Новый год и не попасть на деньги.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены Киев жилье квартиры аренда аренда квартир аренда жилья

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизни
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизниНедвижимость
Коронавирус взвинтил цены на жилье. Советы арендаторам и хозяевам
Коронавирус взвинтил цены на жилье. Советы арендаторам и хозяевамНедвижимость
Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду
Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под арендуНедвижимость
В Киеве как на курорте: жизнь на первой линии в ЖК Great
В Киеве как на курорте: жизнь на первой линии в ЖК GreatНедвижимость
Как засудить застройщика и получить компенсацию за несданную квартиру в Украине
Как засудить застройщика и получить компенсацию за несданную квартиру в УкраинеУкраина
Цифра дня. Сколько украинцы платят за жилье в ипотеку
Цифра дня. Сколько украинцы платят за жилье в ипотекуФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять