Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизни

Эпидемия коронавируса изменила рынок недвижимости — все больше людей, по данным риелторов, стремятся купить котедж или квартиру в таунхаусе, расположенном недалеко от города. Речь прежде всего идет о городах-миллионниках. Покупатели уверены: жизнь ближе к природе и подальше от толпы — более безопасна.

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Сайт "Сегодня" разобрался в плюсах и минусах жизни в городе и в пригороде.

Разбирались в таких вопросах:

что наиболее востребовано и какие цены

где жизнь комфортнее — в квартире многоэтажки или ближе к земле

где расходы на содержание жилья меньше при одинаковой его площади

Каковы плюсы и минусы

В загородной жизни есть пять основных плюсов.

Свежий воздух, лес, речка, природа — все для активного отдыха в любое время года. В таунхаусе вы хозяин личного входа, внешним видом и функционалом которого распоряжаетесь, как хотите. Соседей меньше по сравнению с квартирой, но и в одиночестве вы не останетесь. Отсутствие проблем с парковкой для автомобиля. Есть свой "кусочек" земли, где можно отдыхать, сажать цветы, устроить зону барбекю и т. д.

Но есть и пять минусов, к которым городской житель может быть не готов.

Зимой надо самому убирать снег, чистить дорожки а то и дорогу, чтобы выехать на основную трассу. Это может стать проблемой. Если нет своих "колес", то сложно добираться на работу в мегаполис, поскольку общественный транспорт ходит нерегулярно, а в период эпидемии есть опасность заражения. Утренние и вечерние пробки на подъездах к мегаполисам сковывают трассы на час-полтора. Альтернативой автомобилю могут стать велосипед или скутер, но не всегда. В каждом крупном коттеджном городке есть частные медучреждения с достаточно высокими ценами. Альтернатива — районные поликлиники. Но уровень медицины в них не самый высокий. Да и скорой помощи добраться сложнее, чем в городе. Система образования и месторасположение школ и детсадов зачастую не самое удобное.

Во сколько обойдется содержание жилья

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Даже пока дом или таунхаус новый и не требует текущего ремонта, оплата за коммуналку выше расходов в городской квартире.

На отоплении можно получить экономию, так как оно индивидуальное. Но расходы на содержание придомовой территории выше городских минимум вдвое, дорого стоит вывоз мусора, холодная вода и водоотвод.

Много придется платить за электроэнергию, так как горячую воду греет бойлер. В итоге коммуналка получается в 1,5-2 раза больше, чем в типичной многоэтажке.

Что покупают

Эксперты рынка недвижимости говорят, что самые ходовые сейчас объекты новых форматов, таких, как малоэтажные eco-friendly и nature-friendly-комплексы (то есть экологичные), расположенные на удаленности до 10 км от мегаполиса.

Главными особенностями такого жилья в пригороде является обязательное наличие естественных рекреационных возможностей вблизи строительства, таких как озеро, лес, река.

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Около 2/3 всей территории застраиваемого участка отводится под места общего пользования — создание набережных, прогулочных зон, территорий для детей и занятий спортом, велодорожек.

На данный момент до 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осуществляют осознанный переезд, приобретая квартиру в пригороде взамен городской.

"Часто покупатели отказываются от городской 1-комнатной квартиры в 40-50 кв. м в спальном районе, предпочитая приобретать взамен 2-3-комнатные площадью 65-80 кв. м в пригороде. Начиная с июля, спрос на самые дорогие (видовые) квартиры в пригороде, стоимость которых составляет около 1000 долл./кв. м, увеличился в среднем на 20%", — говорит Виктория Погасий, директор по маркетингу одного из nature-friendly жилых комплексов недалеко от Киева (Новообуховская трасса).

Есть предложения подешевле – от 16 до 22 тыс. грн/кв. м. Это могут быть таунхаусы с менее развитой инфраструктурой и не в 5-10 км от мегаполиса, а на 5-6 км дальше.

Например, в 30 км от окраины Киева (станция метро "Лесная") в таунхаусе, расположенном на берегу реки Десна в селе Рожны, цены стартуют от 13 тыс. за кв. м. В стоимость входит 1,5 сотки земли перед домом. Коттеджи чуть подороже — от 15 тыс. грн, но и земли там 3-4 сотки.

По словам менеджера по коммуникациям Владимира Германова, таунхаус — это компромисс между городской квартирой со всеми удобствами и собственным жильем за чертой города.

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В среднем стоимость многоуровневого жилья с несколькими комнатами примерно равна цене 2-комнатной квартиры в столице.

Выводы

Как и в случае с выбором квартиры в мегаполисе, подбирать жилье за городом нужно, исходя исключительно из соображений, на сколько вы готовы кардинально изменить свой привычный образ жизни. Ведь помимо финансовых издержек, добавятся хлопоты "хозяйственные".

Жить в своем доме за городом дороже и хлопотнее, чем в многоэтажке в городе.

Делая выбор в пользу коттеджа или таунхауса, стоит подумать над решением проблем с транспортом, обучением, лечением.

Как уже сообщалось, рынок аренды недвижимости замер в разгар карантина и только в июле начал подавать признаки жизни. Тысячи украинцев, которых уволили с работы, так и не смогли трудоустроиться и выехали из арендованных квартир.

Цены на жилье растут, хотя предложение превышает спрос. Почему так происходит — смотрите в сюжете.

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