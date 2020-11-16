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Снять жилье на Новый год и не попасть на деньги: как проверить арендодателя дистанционно

16 ноября, 10:09

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Мошенники уже запустили свою самую любимую схему обмана

Новогодние мошенники уже взялись за дело. Охотятся на тех, кто хочет забронировать жилье на праздники. Какая схема популярнее всего и как ее обойти – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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Компания друзей решила встретить новый год в Карпатах. В сети нашли усадьбу, которая привлекала низкой стоимостью – владелец предлагал сауну, бассейн, баню, большую гостиную и пару спален. И все это за 2,5 тысячи гривен в сутки. Один из друзей позвонил владельцу. Тот перед осмотром попросил перевести небольшую сумму, а дальше каждую неделю переносил дату визита. Это насторожило, поэтому друзья позвонили в соседний отель и спросили: действительно ли рядом сдают дом в аренду.И ответ их не обрадовал.

"Они такие говорят: "Ой, ребята, вы сегодня не первые, и вы сегодня не последние. Часто звонят такие как вы. Извините, но вы попали на аферу", – рассказывает житель Львова, Александр Халацкий.

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Специалист по недвижимости говорит, что такие мошеннические схемы популярны каждую осень. Мошенники берут фотографии домов из всех уголков мира, создают с ними объявления, занижают цены и ждут клиентов. Поэтому эксперты настаивают на личном визите к арендодателю. Если невозможно посмотреть дом лично, эксперт советует звонить владельцу по видеосвязи и просить показать фасад и комнаты.

"Я попросила бы Viber-конференцию, что бы увидеть что фотография в Viber совпадает с человеком. Я бы попросила хотя бы черно-белую копию паспорта", – говорит Ксения Жук, эксперт по недвижимости.

А еще специалисты рекомендуют: чтобы уменьшить вероятность обмана, лучше искать предложения на проверенных туристических сайтах.

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Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, насколько сильно карантин ударил по аренде и что будет с ценами на съемное жилье в Киеве.

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мошенники Новый год аренда квартир аренда жилья

Источник: Сегодня

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