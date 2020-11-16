Снять жилье на Новый год и не попасть на деньги: как проверить арендодателя дистанционно

Новогодние мошенники уже взялись за дело. Охотятся на тех, кто хочет забронировать жилье на праздники. Какая схема популярнее всего и как ее обойти – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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Компания друзей решила встретить новый год в Карпатах. В сети нашли усадьбу, которая привлекала низкой стоимостью – владелец предлагал сауну, бассейн, баню, большую гостиную и пару спален. И все это за 2,5 тысячи гривен в сутки. Один из друзей позвонил владельцу. Тот перед осмотром попросил перевести небольшую сумму, а дальше каждую неделю переносил дату визита. Это насторожило, поэтому друзья позвонили в соседний отель и спросили: действительно ли рядом сдают дом в аренду.И ответ их не обрадовал.

"Они такие говорят: "Ой, ребята, вы сегодня не первые, и вы сегодня не последние. Часто звонят такие как вы. Извините, но вы попали на аферу", – рассказывает житель Львова, Александр Халацкий.

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Специалист по недвижимости говорит, что такие мошеннические схемы популярны каждую осень. Мошенники берут фотографии домов из всех уголков мира, создают с ними объявления, занижают цены и ждут клиентов. Поэтому эксперты настаивают на личном визите к арендодателю. Если невозможно посмотреть дом лично, эксперт советует звонить владельцу по видеосвязи и просить показать фасад и комнаты.

"Я попросила бы Viber-конференцию, что бы увидеть что фотография в Viber совпадает с человеком. Я бы попросила хотя бы черно-белую копию паспорта", – говорит Ксения Жук, эксперт по недвижимости.

А еще специалисты рекомендуют: чтобы уменьшить вероятность обмана, лучше искать предложения на проверенных туристических сайтах.

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Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, насколько сильно карантин ударил по аренде и что будет с ценами на съемное жилье в Киеве.

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