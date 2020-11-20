Коронавирус взвинтил цены на жилье. Советы арендаторам и хозяевам

Собрали прогноз по рынку недвижимости до конца года

Коронавирус и карантин повысили стоимость аренды жилья. Речь прежде всего идет о городах-миллионниках, куда осенью съезжаются студенты и люди с периферии в поисках заработка.

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Но из-за карантина предложений самого дешевого жилья стало меньше, отсюда и рост цен.

Сайт "Сегодня" составил рейтинг стоимости аренды квартир в пяти самых крупных городах Украины.

Также мы выяснили что будет с ценами на аренду до конца года и подготовили полезные советы как арендаторам, так и арендодателям.

Что в рейтинге

Мониторинг цен мы проводили для одно-, двух и трехкомнатных квартир эконом-сегмента. За исключением Киева (где работают много специалистов с высокими зарплатами – 50 тыс. грн и более) – там взят в расчет и премиум-сегмент.

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Учитывались предложения по квартирам площадью 20-30 кв. м для "единичек", 30-50 кв. м для "двушек" и 50-70 кв. м для "трешек".

Разброс цен говорит о том, что дешевое жилье сдают в спальных районах и в старом жилфонде, в основном это "хрущевки", дорогие квартиры сдают в центре города, недалеко от метро (для Киева и Харькова, где, в отличие от Днепра, развита сеть метрополитена), с евроремонтом, современной мебелью и "полным фаршем" бытовой техники.

По данным информационного портала OLX, стоимость долгосрочной аренды в Киеве выросла от 2% до 26% в зависимости от района, но при этом количество предложений увеличилось. По цене "однушки" в столице можно снять "двушку" или "трешку" в Одессе и Львове.

Аренда не подешевела и в Одессе. За III квартал подорожали "однушки" на 10-17%, в зависимости от района, "двушки" — на 11%. Количество предложений по этим квартирам уменьшилось.

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В Харькове и Днепре цены на аренду за осень практически не изменились, но предложений стало больше. Прежде всего речь идет о дорогих квартирах в престижных районах.

Львов — единственный из городов, где за последние 3 месяца жилье подешевело. Цены снизились на 2-комнатные квартиры на 6-7%, на 3-комнатные – на 4%.

Киев – где дешевле

По данным OLX, самый выгодный для аренды район столицы — по-прежнему Деснянский: "однушка" обойдется в 7000 грн/месяц, "двушка" — 8000 грн, "трешка" — 10 000 грн. На втором месте Святошинский, где 1-комнатные квартиры сдают в среднем по 8 000 грн в месяц, 2-комнатные — по 10 000 грн и 3-комнатные — по 13 000 грн.

Доступно также снять 1-комнатные в Подольском районе (без метро), где арендная плата — 8500 грн, на Оболони (без метро) — 9000 грн, в Днепровском районе — 9000 грн (возле метро).

Почему дорожало

Главными факторами роста цен эксперты рынка недвижимости называют:

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- начало бизнес- и учебного сезонов, возвращение основных арендаторов жилья: это студенты и наемные работники;

- отсутствие предложений дешевых койкомест в связи с закрытием официальных хостелов из-за карантина (работают только нелегальные ночлежки). Там в основном жили приезжие, частным образом зарабатывающие ремонтами на дому, продавцами, реализаторами на базарах. Теперь они снимают жилье в складчину, что подняло цены на аренду в нижнем ценовом сегменте (спальные районы).

Прогнозы до конца года

По мнению специалистов, нынешняя стоимость аренды высокая, особенно в столице, поэтому дорожать не должно.

"Цены соответствуют октябрю 2019 года, когда о коронавирусе и не слыхали, была нормальная деловая активность, – говорит независимый эксперт рынка жилья Ирина Луханина. – Сейчас не вижу предпосылок для роста цен на аренду квартир: предложений на рынке более чем достаточно".

Но если жесткий карантин введут повторно, то цены на аренду. пойдут вниз из-за понижения спроса. Сотрудники фирм уйдут на неполный рабочий день с понижением зарплаты или в отпуск, многие будут вынуждены освободить квартиры потеряв возможность оплаты аренды.

Советы арендаторам

Цена должна соответствовать среднерыночной по данному сегменту. Если цена намного ниже – ищите подвох.

Внимательно изучите паспорта собственников и правоустанавливающие документы: там должны фигурировать одни и те же лица. Это поможет убедиться, что квартира принадлежит им, а не снята посуточно и пересдается.

На сделке должны присутствовать и подписывать договор аренды все собственники квартиры.

Зафиксируйте в договоре показания счетчиков, укажите, что и кто оплачивает. Сделайте опись мебели и имущества.

Внимательно читайте условия расторжения договора аренды: обычно, вас должны предупредить минимум за месяц.

Взвешивайте свои финансовые возможности. Часто при досрочном расторжении договора гарантийная сумма не возвращается.

Советы хозяевам

Изучите паспорта арендаторов, поинтересуйтесь их источником их доходов и стабильностью заработка.

Перепишите в договоре всех, кто будет проживать в квартире.

Внимательно читайте условия расторжения договора: вас должны предупредить минимум за месяц.

Застрахуйте себя от порчи имущества, неуплаты коммунальных платежей гарантийной суммой в размере месячной аренды.

Регулярно проверяйте оплату коммунальных услуг или берите денежную компенсацию и оплачивайте их сами.

Как мы уже сообщали, новогодние мошенники уже взялись за дело. Охотятся на тех, кто хочет забронировать жилье на праздники.

Специалист по недвижимости говорит, что такие мошеннические схемы проворачивают каждую осень. Мошенники берут фотографии домов из всех уголков мира, создают с ними объявления, указывают низкую цену и ждут клиентов. Поэтому эксперты настаивают на личном визите к арендодателю.

Если невозможно посмотреть дом лично, эксперт советует звонить владельцу по видеосвязи и просить показать фасад и комнаты.

Подробнее о том, как искать искать квартиру в Киеве, смотрите в сюжете

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