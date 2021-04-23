Купили квартиры, а жить негде. У вкладчиков скандальной "Аркады" – новые проблемы

Тысячи инвесторов никак не могут заселиться в уже оплаченные квартиры. И дело не только в том, что часть домов так и не построили

Почти 12 тыс. инвесторов обанкротившегося банка "Аркада" все еще ждут, когда их дома будут готовы. Строительство не ведется уже три года. Недавно власть заключила меморандум с вкладчиками – договорились, что земля из собственности банка-банкрота переходит новому застройщику. За 10% прибыли тот должен достроить замороженные ЖК. Но появилась новая проблема – дома не хотят подключать к электросетям. Часть высоток в недостроенных ЖК "Аркады" до сих пор получает электричество по временным линиям. Остальные дома вообще не подключены к сети.

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Через неделю после встречи с представителями местной власти, МВД и Нацбанка инвесторы снова вышли на протесты. В ситуации разбиралась корреспондентка "Сегодня" Анна Гуриненко.

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Технические условия присоединения для жилых комплексов разрабатывал сам застройщик еще десять лет назад, в 2011-2012 годах. Тогда и заключил соглашение с энергетиками – наличие подстанции, воздушные линии и само подключение домов указаны в плане развития систем распределения "ДТЭК Киевские электросети".

И там указано, что заниматься инфраструктурой должен был именно заказчик, то есть "Аркада".

"Именно на заказчика была возложена обязанность <...> выполнения технических условий на присоединение электроустановок заказчика, в том числе выполнение строительства электрических сетей. <...> Финансирование услуги по присоединению объектов строительства должно осуществляться в соответствии с условиями договора о присоединении к электрическим сетям," – подтвердил Нацрегулятор.

Застройщик обещал все завершить и присоединить дома к сети в соответствии с действующими тогда законами. Но деньги на подстанцию так и не нашли.

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Инвесторы одного из недостроев говорят, что в их случае речь идет о 199 млн гривен. Значительно дороже присоединить дома целого микрорайона, отмечают в энергокомпании.

"Стоимость варьируется в пределах 400-500 млн гривен. Для понимания, что это за цифра: наша инвестпрограмма по развитию сетей города – это 680 млн в 2021 году. Поэтому вложить 500 млн в строительство подстанции соизмеримо с тем, чтобы остановить все работы по городу Киеву", – объяснил и.о. гендиректора "ДТЭК Киевские электросети" Денис Бондарь.

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Забрать такие деньги у киевлян из-за одного хитрого застройщика энергетики не могут – это противозаконно. А инвесторы требуют заселения в квартиры, за которые уже заплатили. Сколько для этого еще нужно встреч и меморандумов, пока неизвестно.

Напомним, ранее завершилось досудебное расследование хищения активов банка "Аркада", материалы передают в суд. Уже известно, что речь идет о незаконном присвоении 72 млн гривен. О подозрении сообщили экс-председателю правления Константину Паливоде (его имя официально не упоминается), четырем служащим банка и четырем руководителям подконтрольных "Аркаде" компаний.

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