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Дело на 72 миллиона: завершилось расследование хищений в скандальном банке "Аркада"

22 апреля, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Материалы расследования уже передают в суд, есть конкретные подозреваемые в нанесении огромных убытков финучреждению

Досудебное расследование хищения активов обанкротившегося банка "Аркада" завершилось, материалы передают в суд. Уже известно, что речь идет о незаконном присвоении 72 млн гривен. О подозрении сообщили экс-главе правления Константину Паливоде (его имя официально не упоминается), четырем служащим банка и четырем руководителям подконтрольных "Аркаде" компаний.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

"По результатам расследования установлено, что подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является банк", - говорится в выводах прокуратуры.

Напомним, ранее суд арестовал офис банка "Аркада" в центре Киева. Речь идет о здании по адресу ул. Ольгинская, 3А. Это имущество признано "предметом уголовного преступления"

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В сентябре 2020 года Паливоде уже избирали меру пресечения в виде содержания под стражей, а в октябре апелляционный суд изменил его на круглосуточный домашний арест. Тогда речь шла о нанесении ущерба на 50 млн гривен.

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Также сообщалось, что достраивать недострои "Аркады" будет компания Stolitsa Group.

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суд расследование подозреваемый Аркада

Источник: Сегодня

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