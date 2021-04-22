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Справа на 72 мільйони: завершено розслідування розкрадань у скандальному банку "Аркада"

22 квітня, 16:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Матеріали розслідування вже передають до суду, є конкретні підозрювані в нанесенні величезних збитків фінустанові

Досудове розслідування розкрадання активів збанкрутілого банку "Аркада" завершилося, матеріали передають до суду. Уже відомо, що йдеться про незаконне присвоєння 72 млн гривень. Про підозру повідомили екс-голові правління Костянтину Паливоді (його ім'я офіційно не згадується), чотирьом службовцям банку і чотирьом керівникам підконтрольних "Аркаді" компаній.

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Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

"За результатами розслідування встановлено, що підозрюваний разом зі спільниками розробив і реалізував схему привласнення коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика", управителем яких є банк", – йдеться у висновках прокуратури.

Нагадаємо, раніше суд заарештував офіс банку "Аркада" в центрі Києва. Йдеться про будівлю за адресою вул. Ольгинська, 3А. Це майно визнано "предметом кримінального злочину"

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У вересні 2020 року Паливоді вже обирали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а в жовтні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт. Тоді йшлося про нанесення збитків на 50 млн гривень.

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Також повідомлялося, що добудовувати недобудови "Аркади" буде компанія Stolitsa Group.

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суд розслідування підозрюваний Аркада

Джерело: Сьогодні

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