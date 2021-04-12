Суд заарештував офіс банку "Аркада" в центрі Києва

Будівлю і землю під ним визнали предметом кримінального правопорушення

Суд на вимогу прокуратури наклав арешт на головний офіс збанкрутілого банку "Аркада" в центрі Києва і земельну ділянку під ним. Йдеться про знання за адресою вул. Ольгинська, 3А. Це майно визнано "предметом кримінального правопорушення". А мета накладення арешту – "забезпечення збереження речових доказів".

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Про свідчать дані з Держреєстру судових рішень. Згідно з ними, Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і повторно наклав арешт на нерухомість. Клопотання про арешт також подавав ліквідатор банку "Аркада".

Офіс банку "Аркада"

Фонд гарантування вкладів планував виставити на торги офіс банку "Аркада" та земельну ділянку під ним в березні. Очікувалося, що стартова ціна лота складе 971,08 млн грн. Однак Печерський районний суд відмовився визнавати недійсними договори про те, що офіс нібито більше не належить банку. Це заблокувало торги.

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Нагадаємо, арешт майна проведено в рамках розслідування стосовно екс-глави правління банку "Аркада" Костянтина Паливоди. За версією правоохоронців, він як мажоритарний акціонер завдав фінустанові майнову шкоду на 50 млн гривень.

У вересні 2020 року Паливоді обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а в жовтні апеляційний суд змінив його на цілодобовий домашній арешт.

Також повідомлялося, що добудовувати недобудови "Аркади" буде компанія Stolitsa Group.

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