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Обанкротившийся банк "Аркада" ликвидируют

25 сентября, 09:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Временная администрация закончила работу в финучреждении

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о ликвидации банка "Аркада", который был объявлен неплатежеспособным в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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В Нацбанке напомнили, что банк объявили банкротом из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Это первый с ноября 2018 года банк, который попал в категорию обанкротившихся.

Временная администрация в "Аркаду" была введена на месяц, до 25 сентября 2020 года. После окончания ее срока работы банк мог быть ликвидирован или продан. НБУ выбрал первый вариант.

Ранее НБУ также обратился в Нацполицию с заявлением о неправомерных действиях должностных лиц банка и просьбой сохранить недвижимость вкладчиков.

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Более 90% вкладчиков банка, на которых распространяются госгарантии, имеют вклады в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн). Эти вкладчики получат свои деньги полностью, на общую сумму 188,5 млн грн.

Ранее также сообщалось, что в Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен. Повысить гарантированную сумму вкладов собираются к 2022 году.

Также в Национальном банке сообщали, что отток депозитов из украинских банков закончился. Вкладчики забирали свои сбережения в начале карантина, но долго это не продлилось. А эксперты заметили, что украинцы научились делать сбережения даже при низких доходах:

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недвижимость НБУ ликвидация недострой ФГВФЛ банки-банкроты

Источник: Сегодня

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