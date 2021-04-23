Купили квартири, а жити ніде. У вкладників скандальної "Аркади" – нові проблеми

Тисячі інвесторів ніяк не можуть заселитися в уже оплачені квартири. І справа не тільки в тому, що частину будинків так і не побудували

Майже 12 тис. інвесторів збанкрутілого банку "Аркада" все ще чекають, коли їхні будинки будуть готові. Будівництво не ведеться вже три роки. Нещодавно влада уклала меморандум з вкладниками – домовилися, що земля з власності банку-банкрута переходить новому забудовнику. За 10% прибутку той повинен добудувати заморожені ЖК. Але з'явилася нова проблема – вдома не хочуть підключати до електромереж. Частина висоток в недобудованих ЖК "Аркади" досі отримує електрику по тимчасовим лініях. Решта будинків взагалі не підключені до мережі.

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За тиждень після зустрічі з представниками місцевої влади, МВС і Нацбанку інвестори знову вийшли на протести. У ситуації розбиралася кореспондентка "Сьогодні" Анна Гуріненко.

Відео: Сьогодні

Технічні умови приєднання для житлових комплексів розробляв сам забудовник ще десять років тому у 2011-2012 роках. Тоді й уклав угоду з енергетиками – наявність підстанції, повітряні лінії і власне підключення будинків вказані в плані розвитку систем розподілу "ДТЕК Київські електромережі".

І там зазначено, що займатися інфраструктурою мав саме замовник, тобто "Аркада".

"Саме на замовника було покладено обов'язок <...> виконання технічних умов на приєднання електроустановок замовника, в тому числі виконання будівництва електричних мереж. <...> Фінансування послуги з приєднання об'єктів будівництва має здійснюватися відповідно до умов договору про приєднання до електричних мереж," – підтвердив Нацрегулятор.

Забудовник обіцяв все завершити і приєднати будинки до мережі відповідно до чинних тоді законів. Але гроші на підстанцію так і не знайшли.

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Інвестори однієї з недобудов кажуть, що в їхньому випадку йдеться про 199 млн гривень. Значно дорожче приєднати будинку цілого мікрорайону, відзначають в енергокомпанії.

"Вартість варіюєте в межах 400-500 млн гривень. Для розуміння, що це за цифра: наша інвестпрограма з розвитку мереж міста – це 680 млн в 2021 році. Тому вкласти 500 млн в будівництво підстанції можна порівняти з тим, щоб зупинити всі роботи по місту Києву ", – пояснив в.о. гендиректора "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар.

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Забрати такі гроші у киян через одного хитрого забудовника енергетики не можуть – це протизаконно. А інвестори вимагають заселення в квартири, за які вже заплатили. Скільки для цього ще потрібно зустрічей і меморандумів, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше завершилося досудове розслідування розкрадання активів банку "Аркада", матеріали передають до суду. Уже відомо, що мова йде про незаконне присвоєння 72 млн гривень. Про підозру повідомили ексголові правління Костянтину Паливоді (його ім'я офіційно не згадується), чотирьом службовцям банку і чотирьом керівникам підконтрольних "Аркаді" компаній.

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