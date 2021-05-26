Гектары в смартфоне: проверить владельцев земли можно онлайн – ОП

Аукционы по продаже сельскохозяйственных участков тоже будут отслеживаться через интернет. Это обеспечит их прозрачность, уверены у Зеленского

В Украине с 1 июля открывают рынок земли, распоряжаться которой будут не чиновники, а громады. Это означает передачу на места больших возможностей, а также ответственности. Среди основных возможностей – онлайн-доступ со смартфона к реестру земельных участков и электронные аукционы по купле-продаже земли.

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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко во время форума "Украина 30. Земля"

"Примерно 2-3 года назад никто не мог себе представить, что в Украине можно будет прямо с телефона зайти на геопортал открытых данных и увидеть там собственников каждого квадратного метра земли. Или, например, принять участие в прозрачном электронном аукционе по купле-продаже земли", – отметил он.

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По словам Тимошенко, эти возможности – лишь небольшая часть изменений, работа над которыми ведется круглосуточно.

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"Президент Владимир Зеленский впервые в истории Украины добился того, что в Украине наконец вводится прозрачный, цивилизованный рынок земли. Не дерибан земельных участков, прикрытый тишиной и мраком чиновничьих кабинетов, а публичное управление по примеру развитых стран мира", – отмечает Тимошенко.

Он напомнил, что благодаря совместной работе президента, правительства, парламента и местных громад открытие рынка земли вышло на финишную прямую. В частности, 24 мая Владимир Зеленский подписал законопроект № 2194, который уже окрестили "земельной конституцией".

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Напомним, впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

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