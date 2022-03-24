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До нитки обдирают переселенцев: в Украине придумали способ борьбы с ценами на аренду

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24 марта, 13:15
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Рассказываем, как в Украине будут бороться с необоснованным завышениям цен на аренду
Что будут делать с нечестными арендодателями
Что будут делать с нечестными арендодателями / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы продолжают сталкиваться с проблемой завышенных цен на аренду недвижимости в безопасных регионах страны.

Об этом риелторы и простые переселенцы рассказали изданию "Минфин".

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Киевлянка Оксана Мельник рассказала, что ее семья уехала из Киева 14 марта и было решено ехать в Черновцы.

"Найти здесь квартиру оказалось очень сложно. В результате сняли однокомнатную хрущевку с дырявыми окнами практически без мебели и посуды. Заплатили 11,5 тыс. грн. за месяц. Соседи потом сказали, что эту квартиру раньше сдавали менее чем за 4 тыс. грн", — рассказывает женщина.

А вот тернопольский агент по недвижимости Ирина говорит, что цены на квартиры сильно повышает не так много владельцев, но все же цена растет из-за повышенного спроса.

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Ситуация с повышениям цен наблюдается во всех западных областях, а мер Львова Андрей Садовой рассказал, что были случаи, когда за однушку просили 80 тыс. грн в месяц.

А некоторые рассказывают, что владельцы жилья устраивают настоящие аукционы перед потенциальными арендаторами – "кто даст больше".

Как будут наказывать?

Наживаться на войне и людском горе – непозволительно, поэтому местные власти решили бороться с этим позорным явлением.

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Многие представители власти неоднократно сравнивали необоснованное завышение цен на жилье с мародерством, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

К сожалению, это скорее психологический прием, но государство все же придумало более действенные методы.

"Мы проведем рейд, узнаем, какова сумма аренды, заключен ли договор и уплачивается ли налог", — говорит мэр Тернополя Сергей Надал.

То есть тех, кто собирается содрать с украинцев тройную цену на жилье, проверят и могут привлечь к ответственности за неуплату налогов. Это серьезная угроза, поскольку львиная доля рынка аренды находилась в тени и до войны.

Если налоговики обнаружат этот факт, нарушителю, который не хотел отдавать положенное в бюджет, грозит уголовное преследование.

А статья 212 УКУ предусматривает за такое правонарушение наложение штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 тыс грн до 170 тыс грн).

Действия местных властей

Местные власти обещают самостоятельно наказывать мародеров.

"У вас внезапно исчезнет вода, перестанет работать канализация и по вашему жилью я обязательно сделаю представление на военное командование по изъятию. Не поступайте так", — сказал мер Хмельницкого Александр Симчишин.

Андрей Садовой тоже выступил за то, чтобы отбирать у нечестных арендодателей квартиры в пользу государства. Он также предупредил, что всю информацию передают в военную администрацию.

И это уже не пустые "пугалки", поскольку в стране действует военное положение, которое и позволяет принудительно отчуждать имущество.

Однако и тут есть загвоздка, согласно закону, собственник отчуждаемого имущества в праве потребовать за него компенсацию.

"Сегодня" также писали, как государство будет помогать украинским беженцам и переселенцам и рассказывали, сколько стоит аренда жилья в Польше.

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