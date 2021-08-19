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Украли 80 млн долларов. Еще одну биржу криптовалют атаковали хакеры

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
19 августа, 12:31
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Злоумышленники взломали японскую криптовалютную платформу и вывели на свои кошельки биткоины и другие цифровые монеты
Хакеры добрались до японской криптобиржи
Хакеры добрались до японской криптобиржи / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Getty Images / Teera Konakan

Японская криптовалютная биржа Liquid сообщила о взломе кошельков. Биржа не назвала объемы выведенных злоумышленниками активов, но опубликовала связанные с ним адреса. Специалисты подсчитали, что хакеры вывели цифровые активы на сумму более 80 млн долларов.

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Согласно ончейн-данным, на адреса злоумышленников поступило 107,3 биткоина, почти 11 млн XRP, около 9 млн TRX. Ethereum-кошелек получил 14 957 "эфиров" и токены ERC-20 на общую сумму 24,8 млн долларов, пишет Forklog.

Биржа обнародовала адреса хакерских кошельков

"Мы отслеживаем движение активов и работаем с другими биржами, чтобы заморозить и вернуть средства", – заверили в Liquid.

"Криптоограбление века"

Сумма в 80 млн долларов может показаться огромной, но буквально на днях хакеры взломали платформу Poly Network и вывели 611 млн долларов в нескольких криптовалютах. Правда, почти все средства уже вернули. Оказалось, что взлом совершил один человек, причем ради развлечения, а не ради наживы.

После взлома Poly Network предложила заплатить хакеру 500 тыс. долларов за найденную уязвимость, но тот отказался.

Это ограбление стало крупнейшей кражей цифровых активов в истории. До этого рекордной была атака на криптовалютную биржу Coincheck в 2018 году, когда хакеры украли 550 млн долларов.

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Напомним, кроме того:

Также украинцам посоветовали 3 криптовалюты для долгосрочных вложений (ни одна из них – не биткоин).

Утром 19 августа, по данным CoinDesk, биткоин торгуется по 44,65 тыс. долларов за монету. Капитализация рынка главной криптовалюты опустилась ниже 840 млрд долларов.

Как изменился курс биткоина
Как изменился курс биткоина / Фото: CoinDesk

О чем еще говорят в Украине и мире 19 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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