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Вкрали 80 млн доларів. Ще одну біржу криптовалют атакували хакери

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
19 серпня, 12:31
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Зловмисники зламали японську криптовалютну платформу і вивели на свої гаманці біткоїни та інші цифрові монети
Хакери добралися до японської криптобіржі
Хакери добралися до японської криптобіржі / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Getty Images / Teera Konakan

Японська криптовалютна біржа Liquid повідомила про зломі гаманців. Біржа не назвала обсяги виведених зловмисниками активів, але опублікувала пов'язані з ним адреси. Фахівці підрахували, що хакери вивели цифрові активи на суму понад 80 млн доларів.

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Згідно ончейн-даними, на адреси зловмисників надійшло 107,3 біткоїна, майже 11 млн XRP, близько 9 млн TRX. Ethereum-гаманець отримав 14 957 "ефірів" і маркери ERC-20 на загальну суму 24,8 млн доларів, пише Forklog.

Біржа оприлюднила адреси хакерських гаманців

"Ми відстежуємо рух активів і працюємо з іншими біржами, щоб заморозити і повернути кошти", запевнили в Liquid.

"Криптопограбування століття"

Сума в 80 млн доларів може здатися величезною, але буквально днями хакери зламали платформу Poly Network і вивели 611 млн доларів в декількох криптовалютах. Щоправда, майже всі кошти вже повернули. Виявилося, що злом здійснила одна людина, причому заради розваги, а не заради наживи.

Після злому Poly Network запропонувала заплатити хакеру 500 тис. доларів за знайдену уразливість, але той відмовився.

Це пограбування стало найбільшою крадіжкою цифрових активів в історії. До цього рекордною була атака на криптовалютну біржу Coincheck в 2018 році, коли хакери вкрали 550 млн доларів.

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Нагадаємо, крім того:

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Вранці 19 серпня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується по 44,65 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку головної криптовалюти опустилася нижче 840 млрд доларів.

Як змінився курс біткоїну
Як змінився курс біткоїну / Фото: CoinDesk

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