Техас становится новой столицей криптовалюты

Нынче все китайские "биткоин-беженцы" срочно пытаются найти новый дом

Одни страны запрещают операции с криптовалютами, другие - рады такому бизнесу / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Запрет Китая на добычу виртуальной валюты в мае привел к перестройке всей мировой системы криптовалютных ферм. Они вынуждены перебираться за границу, в первую очередь в Техас (США), который быстро становится следующей мировой столицей криптовалюты.

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Об этом сообщает ВВС news.

Биткойн-беженцы

"Мы решили переехать, раз и навсегда. Мы никогда не вернемся снова. Нам нужно было быстро найти новое место для машин, потому что каждую минуту, когда они не работают, это не приносит денег", – сказал Кевин Пан, генеральный директор китайской компании по добыче криптовалюты Poolin.

Пан улетел на следующий день после того, как правительство КНР объявило о запрете на добычу и торговлю криптовалютами.

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Правовая Америка

Poolin со штаб-квартирой в Гонконге является второй по величине сетью майнинга Bitcoin в мире, большая часть системы которой находилась на материковом Китае. В стране находилось около 70% мировых мощностей по добыче Bitcoin, пока жесткие меры правительства не привели к падению цены на виртуальные валюты и застали майнеров врасплох.

Нынче все китайские "биткойн-беженцы" срочно пытаются найти новый дом. Пан, как и многие другие его коллеги, остановился на городе Остин, Техас. Сюда их привлекает правовая защита легального бизнеса, чего нет в Китает.

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