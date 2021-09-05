Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости криптовалют

Техас становится новой столицей криптовалюты

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 сентября, 14:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нынче все китайские "биткоин-беженцы" срочно пытаются найти новый дом
Одни страны запрещают операции с криптовалютами, другие - рады такому бизнесу / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Одни страны запрещают операции с криптовалютами, другие - рады такому бизнесу / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Запрет Китая на добычу виртуальной валюты в мае привел к перестройке всей мировой системы криптовалютных ферм. Они вынуждены перебираться за границу, в первую очередь в Техас (США), который быстро становится следующей мировой столицей криптовалюты.

Реклама

Об этом сообщает ВВС news.

Читайте также:

Биткойн-беженцы

"Мы решили переехать, раз и навсегда. Мы никогда не вернемся снова. Нам нужно было быстро найти новое место для машин, потому что каждую минуту, когда они не работают, это не приносит денег", – сказал Кевин Пан, генеральный директор китайской компании по добыче криптовалюты Poolin.

Пан улетел на следующий день после того, как правительство КНР объявило о запрете на добычу и торговлю криптовалютами.

Реклама

Читайте также:

Правовая Америка

Poolin со штаб-квартирой в Гонконге является второй по величине сетью майнинга Bitcoin в мире, большая часть системы которой находилась на материковом Китае. В стране находилось около 70% мировых мощностей по добыче Bitcoin, пока жесткие меры правительства не привели к падению цены на виртуальные валюты и застали майнеров врасплох.

Нынче все китайские "биткойн-беженцы" срочно пытаются найти новый дом. Пан, как и многие другие его коллеги, остановился на городе Остин, Техас. Сюда их привлекает правовая защита легального бизнеса, чего нет в Китает.

История вопроса

  • Напомним, еще весной Пекин запретил финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся платежами, предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями. Такие "репрессии" серьезно потрясли рынок криптовалют.
  • В июне китайские власти заблокировали криптовалютные аккаунты в местной соцсети Weibo и снова обвалили виртуальный рынок. Если до этого цена Bitcoin вплотную подходила к отметке в 38 тыс. долларов, то после блокировки упадала до 34,8 тыс. долларов.
  • На этой неделе курс Bitcoin подорожал на 7% и торговался выше 50 000 долларов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять