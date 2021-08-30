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Биткоин упал в цене – за ним последовали другие криптовалюты

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
30 августа, 09:33
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Недавно криптовалюты ежедневно дорожали, но ситуация, очевидно, изменилась
Биткоин упал в цене
Биткоин упал в цене / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Курс самой популярной криптовалюты – биткоина – в понедельник, 30 августа, упал в цене.

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Согласно курсу на Минфине, за последний день он подешевел на 554,34 долларов (-1,14%). К 9:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 907 долларов.

Цена других криптовалют

  • Ethereum – 3168 долларов (-0.77%);
  • Litecoin – 172,19 долларов (-3.03%);
  • NEO – 53,11 долларов (-2.07%).

Что говорят эксперты

Прогнозы специалистов касательно стоимости криптовалют, в особенности – биткоина – весьма оптимистичны. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тыс. долларов. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

Также мы писали о том, что:

  • в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;
  • недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;
  • после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.
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Смотрите подробнее, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине:

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