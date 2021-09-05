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Техас стає новою столицею криптовалюти

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 вересня, 14:28
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Нині всі китайські "біткоїн-біженці" терміново намагаються знайти новий будинок
Одні країни забороняють операції з криптовалютами, інші - раді такому бізнесу / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Одні країни забороняють операції з криптовалютами, інші - раді такому бізнесу / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Заборона Китаю на видобуток віртуальної валюти в травні привела до перебудови всієї світової системи криптовалютних ферм. Вони змушені перебиратися за кордон, насамперед в Техас (США), який швидко стає наступною світовою столицею криптовалют.

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Про це повідомляє ВВС news .

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Біткоїн-біженці

"Ми вирішили переїхати, раз і назавжди. Ми ніколи не повернемося знову. Нам потрібно було швидко знайти нове місце для машин, тому що кожну хвилину, коли вони не працюють, це не приносить грошей", – сказав Кевін Пан, генеральний директор китайської компанії з видобутку криптовалют Poolin.

Пан полетів на наступний день після того, як уряд КНР оголосив про заборону на видобуток і торгівлю криптовалют.

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Poolin зі штаб-квартирою в Гонконгу є другою за величиною мережею майнінг Bitcoin в світі, велика частина системи якої перебувала на материковому Китаї. В країні перебувало близько 70% світових потужностей з видобутку Bitcoin, поки жорсткі заходи уряду не привели до падіння ціни на віртуальні валюти і застали майнерів зненацька.

Нині всі китайські "біткоїн-біженці" терміново намагаються знайти новий дім. Пан, як і багато інших його колег, зупинився на місті Остін, Техас. Сюди їх привертає правовий захист легального бізнесу, чого немає в Китаї.

Історія питання

  • Нагадаємо, ще навесні Пекін заборонив фінансовим установам і компаніям, які займаються платежами, надавати послуги, пов'язані з криптовалютними транзакціями. Такі "репресії" серйозно потрясли ринок криптовалют .
  • У червні китайська влада заблокувала криптовалютні акаунти в місцевій соцмережі Weibo і знову обвалила віртуальний ринок . Якщо до цього ціна Bitcoin впритул підходила до позначки в 38 тис. доларів, то після блокування спадала до 34,8 тис. доларів.
  • На цьому тижні курс Bitcoin подорожчав на 7% і торгувався вище 50 000 доларів.

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