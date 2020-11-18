Курс биткоина пробил новый трехлетний максимум

Криптовалюта впервые с 2017 года постепенно приближается к отметке в 20 000 долларов

Биткоин продолжает бить рекорды и преодолевать все новые психологические отметки – всего через неделю после преодоления отметки в 16 тыс. долларовстоимость одного коина превысила 18 тыс. долларов. Такой отметки курс криптовалюты достиг впервые с 19 декабря 2017 года – периода пиковой популярности биткоина.

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Как свидетельствуют данные CoinDesk, 18 ноября биткоин достигал цены 18 464 долларов. Рост за сутки составил более 5%. К 16:10 по киевскому времени курс откатился до 17 944 долларов за коин, но тренд к росту остался в силе.

Капитализация главной криптовалюты составила 332,8 млрд долларов. Для сравнения: еще две недели назад этот показатель был на 100 млрд долларов ниже. Сейчас на долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

Напомним, активный рост курса биткоина возобновился в начале сентября, несмотря на то что с начала года в мире закрылись 75 бирж для торговли криптовалютой. Это уже на 56% больше, чем за тот же период в 2019 году.

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Дело в том, что инвесторы скупают криптовалюту из-за глобальной неопределенности на фоне слишком мягкой политики центробанков. По той же причине, к слову, дорожает и золото, а доллар падает в цене.

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Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил почти 20 тысяч долларов. Важно, что начало 2018 года было концом пиковой популярности биткоина, тогда цена на него падала, а теперь растет.

К слову, этим летом в Украине решили заняться вопросом легализации рынка криптовалют – соответствующий законопроект разрабатывает Министерство цифровой трансформации.

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