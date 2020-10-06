По всему миру умирают биржи криптовалют: почему так происходит

С начала 2020-го работу прекратило уже больше площадок, чем за весь прошлый год

С начала 2020 года в мире закрылись 75 бирж для торговли криптовалютой. Это уже на 56% больше, чем за тот же период в 2019 году. За весь прошлый год закрылось 80 криптобирж. Некоторых из них разоблачили как мошенников, некоторые стали жертвами хакерских атак, а некоторые просто исчезли.

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Об этом сообщили аналитики Cryptowisser, которые создали список под названием "Кладбище бирж криптовалют".

Последней закрывшейся стала британская биржа Bitunio, которая добровольно прекратила работу 16 сентября. А первыми в 2020 году отключились сразу три площадки – DFlow, The PIT и WCX. Причем последнюю уличили в мошенничестве.

Почему закрываются биржи?

Специалисты Cryptowisser объяснили агентству РБК, что есть несколько причин закрытия бирж:

Конкуренция. В мире становится все больше децентрализованных платформ и сферы DeFi в целом, деривативных площадок и сервисов, на которых обращаются активы, не имеющие к криптовалюте отношения, но набирающие популярность.

В мире становится все больше децентрализованных платформ и сферы DeFi в целом, деривативных площадок и сервисов, на которых обращаются активы, не имеющие к криптовалюте отношения, но набирающие популярность. Регулирование. В начале 2020 года заработала пятая директива ЕС, которая обязала криптокомпании верифицировать личности клиентов. Из-за этого, например, майнинг-пул SimpleCoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin объявили о прекращении работы, аргументировав это тем, что новые законы угрожают конфиденциальности пользователей.

В начале 2020 года заработала пятая директива ЕС, которая обязала криптокомпании верифицировать личности клиентов. Из-за этого, например, майнинг-пул SimpleCoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin объявили о прекращении работы, аргументировав это тем, что новые законы угрожают конфиденциальности пользователей. Взломы и хакерские атаки.

Требования властей к конкретной бирже.

Добровольное желание владельцев.

"Нередко прекращение работы происходит в результате "загадочного исчезновения" руководства компаний", - отмечают эксперты.

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Напомним, ранее в Европейском Союзе впервые предложили внедрить общее законодательство о криптоактивах. Документ называют "Регламентом рынков криптоактивов" (MiCA). Новые правила позволят операторам, уполномоченным в одном государстве-члене ЕС, предоставлять свои услуги на всей территории союза.

Летом-2020 в Украине также занялись легализацией криптовалют. Соответствующий законопроект разработало Минцифры с помощью профильной рыночной ассоциации. Стоит отметить, что ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка Украины, также не являются платежным средством. После этого украинские регуляторы, включая НБУ, начали разрабатывать систему контроля над рынком криптовалют.

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