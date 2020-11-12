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Биткоин подорожал до максимума почти за три года

12 ноября, 13:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Биткоин продолжает бить рекорды и преодолевать все новые психологические отметки – не прошло недели, как он преодолел отметку в 15 тыс. долларов, как стоимость одного коина превысила 16 тыс. долларов.

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Это абсолютный максимум почти за три года – согласно данным сервиса Bitfinex, так высоко цены на первую криптовалюту не поднимались с января 2018 года.

За сутки курс биткойна вырос еще на 1% и по состоянию на 12:00 12 ноября котировался на уровне 16 150 долларов.

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