Ethereum – на новом максимуме. Но главной криптовалютой недели стал не он, и даже не биткоин

Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Twitter

Несмотря на то, что Ethereum бьет рекорд за рекордом и 10 мая в очередной раз обновил исторический максимум, самой успешной криптовалютой последней недели он не стал. Эту позицию отвоевал не особенно известный в широких кругах коин Shibu Inu. Его рост за неделю составил 746,91%, подсчитали аналитики BeInCrypto.

Shibu Inu резко рванул вверх 7 мая, когда Илон Маск написал в Twitter, что присматривает себе щенка этой породы. Но этот хайп продержится недолго – за последние 24 часа токен уже понес наибольшие потери на рынке – минус 23,35%.

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Вторая по капитализации криптовалюта – Ethereum – начала 10 мая с обновления абсолютного максимума выше уровня 400- долларов. К 9:30 по киевскому времени альткоин торговался по 4139 долларов. Абсолютный максимум, по данным CoinDesk, – 4143 доллара за монету.

Биткоин тоже начал рабочую неделю с роста, правда, небольшого. Криптовалюта в 9:30 торговалась по 59 207 долларов. Это на 2000 долларов больше, чем вчера.

Напомним, ранее наши эксперты объясняли, почему перестал курс биткоина не может преодолеть отметку в 60 000 долларов и что с ним будет дальше.