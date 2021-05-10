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Ethereum – на новому максимумі. Але головною криптовалютою тижні став не він, і навіть не біткоїн

10 травня, 09:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ілон Маск знову задає тренди на крипторинку. Що відбувається з курсом головних криптовалют 10 травня

Незважаючи на те, що Ethereum б'є рекорд за рекордом і 10 травня черговий раз обновив історичний максимум, найуспішнішою криптовалютою останнього тижня він не став. Цю позицію відвоював не дуже відомий в широких колах коїн Shibu Inu. Його зростання за тиждень склало 746,91%, підрахували аналітики BeInCrypto.

  • Shibu Inu різко рвонув угору 7 травня, коли Ілон Маск написав в Twitter, що шукає собі цуценя цієї породи. Але цей хайп протримається недовго – за останні 24 години токен вже зазнав найбільших втрат на ринку – мінус 23,35%.
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  • Друга за капіталізацією криптовалюта – Ethereum – почала 10 травня з оновлення абсолютного максимуму вище рівня 400 доларів. До 9:30 за київським часом альткоїн торгувався по 4139 доларів. Абсолютний максимум, за даними CoinDesk, – 4143 долара за монету.

В тренді
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  • Біткоїн теж почав робочий тиждень зі зростання, правда, невеликого. Криптовалюта о 9:30 торгувалася за 59 207 доларів. Це на 2000 доларів більше, ніж вчора.

Нагадаємо, раніше наші експерти пояснювали, чому перестав курс біткоїну не може подолати позначку в 60 000 доларів і що з ним буде далі.

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