Біткоїн застряг. Чому перестав рости курс головної криптовалюти

З початку року біткоїн подорожчав на 97%, але в квітні зростання застопорилося. Що сталося і чи повернеться криптовалюта до зростання

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Поки Ethereum б'є рекорд за рекордом, біткоїн вже три тижні практично не змінюється в ціні. Головна криптовалюта з середини квітня не може вийти з діапазону 52-58 тис. доларів за монету. Ще недавно біткоїн пробивав вгору позначку в 64 тис. доларів, але тепер настрої на ринку змінилися, пояснили експерти РБК-Крипто . Вони назвали дві головні причини "зупинки" курсу біткоїну.

Накопичення ліквідності

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Основний фактор, який стримує зростання біткоїну, – це висока концентрація довгих позицій на ф'ючерсному ринку, впевнений старший аналітик Bestchange Микита Зуборєв. Він стверджує, що зараз крипторинок знаходиться в циклі накопичення ліквідності.

"У найближчі тижні не очікується значного зростання ціни біткоїну, хоча після нетривалої консолідації можливе подолання рівня в 60 тис. доларів" , – спрогнозував аналітик.

"Сезон альткоїнів"

Ліквідність, до речі, накопичують в основному в альтернативних криптовалютах. Зараз біткоїн заводять на біржі або з метою фіксації прибутку в ньому, або з метою покупки менш капіталізованих альткоїнів.

Біткоїн через свою перекупленість виглядає менш інвестиційно привабливим проти конкурентів, зазначив ведущий аналітик 8848 Invest Віктор Першиков. Довгострокові інвестори вважають за краще купувати менш капіталізовані цифрові монети за біткоїни.

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Непрофесійних інвесторів теж більше привертають альткоїни, додав засновник криптоплатформи Григорій Клум. Але в разі, якщо біткоїн зіткнеться з запеким розпродажем, як показує практика, яким би яскравим не був сезон альткоїнів, альтернативні криптовалюти продаватимуть ще активніше, впевнений експерт.

Нагадаємо, раніше старший аналітик Hamilton Алекс Шустер пояснював сайту "Сьогодні", чому біткоїн – це не спосіб заощадження коштів.