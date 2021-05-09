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Не чекайте дешевих відеокарт – Ethereum знову б'є рекорд за рекордом

9 травня, 12:47

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Котирування криптовалюти всього за день зросли на 10 відсотків. Аналітики впевнені: на ринку відеокарт це компенсує негатив від курсу біткоїну, що загальмував

Криптовалюта Ethereum продовжує бити рекорди: ще недавно вона подолала позначку в 3500 доларів, а тепер підбирається до межі в 4000 доларів. За даними CoinDesk, 9 травня о 12:30 за київським часом один коїн ефіріума коштував 3930 доларів. Зростання за добу – 10,68%, а за тиждень – майже 37%.

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Аналітики IXBT попередили, що популярність Ethereum не дасть впасти цінами на відеокарти – навіть незважаючи на те, що вартість головної криптовалюти, біткоіну, застрягла в районі 55 000 доларів, а виробники тестують системи захисту від майнінгу.

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"З такою вартістю Ethereum можна і не думати про зниження цін на відеокарти і хоч якусь стабілізацію на ринку. Так, Nvidia перевела старі моделі лінійки Ampere на нові GPU з апаратним захистом від майнінгу, а в нових GeForce такий захист реалізований з самого початку, але в продажу їх поки немає. Навіть коли новинки надійдуть у продаж, ніщо не заважає використовувати їх для видобутку, наприклад, Bitcoin – антімайнінговий механізм працює тільки для Ethereum. А 3D-карти AMD і зовсім не мають захисту від майнінгу: їх можна використовувати для добування будь-яких криптовалют. Так що ринок все одно зростає, і майнери продовжать скуповувати всі доступні відеокарти, крім моделей самого початкового рівня", – попередили експерти.

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Нагадаємо, раніше наші експерти пояснювали, чому перестав зростати курс біткоїну і що з ним буде далі.

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