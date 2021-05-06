Биткоин застрял. Почему перестал расти курс главной криптовалюты

С начала года биткоин подорожал на 97%, но в апреле рост застопорился. Что произошло и вернется ли криптовалюта к росту

Пока Ethereum бьет рекорд за рекордом, биткоин уже три недели практически не меняется в цене. Главная криптовалюта с середины апреля не может выйти из диапазона 52-58 тыс. долларов за монету. Еще недавно биткоин пробивал вверх отметку в 64 тыс. долларов, но теперь настроения на рынке изменились, объяснили эксперты РБК-Крипто. Они назвали две главные причины "остановки" курса биткоина.

Накопление ликвидности

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Основной фактор, который сдерживает рост биткоина, – это высокая концентрация длинных позиций на фьючерсном рынке, уверен старший аналитик Bestchange Никита Зуборев. Он утверждает, что сейчас критпорынок находится в цикле накопления ликвидности.



"В ближайшие недели не ожидается значительного роста цены биткоина, хотя после непродолжительной консолидации возможно преодоление уровня в 60 тыс. долларов", – спрогнозировал аналитик.

"Сезон альткоинов"

Ликвидность, кстати, накапливают в основном в альтернативных криптовалютах. Сейчас биткоин заводят на биржи либо с целью фиксации прибыли в нем, либо с целью покупки менее капитализированных альткоинов.

Биткоин из-за своей перекупленности выглядит менее инвестиционно привлекательным относительно конкурентов, отметил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Долгосрочные инвесторы предпочитают покупать менее капитализированные цифровые монеты за биткоин.

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Непрофессиональных инвесторов тоже больше привлекают альткоины, добавил основатель криптоплатформы Григорий Клумов. Но в случае, если биткоин столкнется с ожесточенной распродажей, как показывает практика, каким бы ярким ни был сезон альткоинов, альтернативные криптовалюты будут продавать еще активнее, уверен эксперт.

Напомним, ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.