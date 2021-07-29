Українська
$ 26,86
31,7
  1. Новости экономики
  2. Новости криптовалют

Биткоин снова подорожал. Что происходит на рынке криптовалют

29 июля 2021 12:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вместе с биткоином в цене за последние сутки выросли Ethereum и Litecoin

Несмотря на то, что биткоин на днях немного упал в цене, сейчас он снова начинает расти. Коллаж: "Сегодня"

Несмотря на то, что биткоин на днях немного упал в цене, сейчас он снова начинает расти. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

В четверг, 29 июля, курс самой популярной криптовалюты – биткоина – снова вырос в цене за последние сутки. После того, как актив обновил ценовой максимум с 12 июля, к 12:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 39,8 тыс. долларов (+0.77%).

Цена других криптовалют

  • Ethereum – 2291.38 долларов (+0.26%);
  • Litecoin – 138.87 долларов (+1.97);
  • NEO – 34.03 долларов (-0.32%).
Реклама

Как сообщалось, летом-2021 главная криптовалюта (биткоин) уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

Накануне цена биткоина снижалась до отметки 37,3 тыс. долларов после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты.

В тренде
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Украинцам обещают новые повышения пенсий

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Илон Маск снова в деле. Биткоин резко подорожал из-за заявления миллиардера
Илон Маск снова в деле. Биткоин резко подорожал из-за заявления миллиардераКриптовалюта
Биткоин резко взлетел в цене: что происходит на рынке криптовалют
Биткоин резко взлетел в цене: что происходит на рынке криптовалютКриптовалюта
Почти 40 тыс. долларов – курс биткоина взлетел из-за Amazon
Почти 40 тыс. долларов – курс биткоина взлетел из-за AmazonКриптовалюта
Биткоин рухнул ниже психологической черты: в чем причина
Биткоин рухнул ниже психологической черты: в чем причинаКриптовалюта
Прожорливый биткоин. Одна транзакция сжигает больше энергии, чем 130 тыс. часов видео на YouTube
Прожорливый биткоин. Одна транзакция сжигает больше энергии, чем 130 тыс. часов видео на YouTubeКриптовалюта
Биткоин взлетел до 40 тыс. долларов, а потом покатился вниз: что произошло
Биткоин взлетел до 40 тыс. долларов, а потом покатился вниз: что произошлоКриптовалюта

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять