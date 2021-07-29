Биткоин снова подорожал. Что происходит на рынке криптовалют

Вместе с биткоином в цене за последние сутки выросли Ethereum и Litecoin

Несмотря на то, что биткоин на днях немного упал в цене, сейчас он снова начинает расти. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

В четверг, 29 июля, курс самой популярной криптовалюты – биткоина – снова вырос в цене за последние сутки. После того, как актив обновил ценовой максимум с 12 июля, к 12:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 39,8 тыс. долларов (+0.77%).

Цена других криптовалют

Ethereum – 2291.38 долларов (+0.26%);

Litecoin – 138.87 долларов (+1.97);

NEO – 34.03 долларов (-0.32%).

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Как сообщалось, летом-2021 главная криптовалюта (биткоин) уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

Накануне цена биткоина снижалась до отметки 37,3 тыс. долларов после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты.

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