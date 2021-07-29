Біткоїн знову подорожчав. Що відбувається на ринку криптовалют

Разом з біткоїном в ціні за останню добу зросли Ethereum і Litecoin

Незважаючи на те, що біткоїн днями трохи впав в ціні, зараз він знову починає рости. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

У четвер, 29 липня, курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну – знову виріс в ціні за останню добу. Після того як актив оновив ціновий максимум з 12 липня, до 12:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 39,8 тис. доларів (+ 0.77%).

Ціна інших криптовалют

Ethereum – 2291.38 доларів (+0.26%);

Litecoin – 138.87 доларів (+1.97);

NEO – 34.03 доларів (-0.32%).

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Як повідомлялося, влітку-2021 головна криптовалюта (біткоїн) вже втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоіни передрекли обвал ще на 80%.

Напередодні ціна біткоіни знижувалася до позначки 37,3 тис. доларів після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":