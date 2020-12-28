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В Украине подорожал газ для населения. Какими будут тарифы в январе

28 декабря, 11:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Поставщики газа объявили новые расценки

Государственная газопоставляющая компания "Нафтогаз" повысила цену на газ на январь-2021 до 7,22 грн за кубометр. Но такой тариф устанавливается только для клиентов "Нафтогаза" – это около 300 тыс. семей, 2,5% от общего количества потребителей. У большинства других поставщиков цена на газ выше – в диапазоне 7,39-10,8 грн за кубометр.

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Об этом свидетельствуют данные государственного портала "ГазПравда", который публикует тарифы на газ для клиентов разных поставщиков.

Свои предложения на январь 2021 года пока обнародовали 55 газоснабжающих компаний. Еще около 10 поставщиков до сих пор этого не сделали. При этом газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость топлива за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

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Самую низкую цену на январь заявила компания "Газ АП" – 6,99 грн за кубометр. Это на 66 копеек больше декабрьского показателя. Самую высокую цену на январь предложила компания "Львовэнергосбыт" – 10,8 грн за кубометр.

В тренде
В Украине подорожал газ для населения. Какими будут тарифы в январе

Чтобы узнать, кто ваш поставщик, нужно проверить платежку. В ней должны быть указаны реквизиты компании.

Цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. За доставку газа потребители платят облгазам напрямую. К слову, недавно в Украине повысили тарифы 17 облгазов.

Напомним, с августа 2020 года тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год. Кроме того, как объяснили в профильной нацкомиссии, поставщика газа теперь можно выбрать "как продукты в магазине".

А о том, как можно сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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