В Украине повысили тарифы 17 облгазов: список

Изменения вступят в силу с нового года

В Украине с 1 января вырастут тарифы на услуги 17 газораспределяющих компаний. Речь идет о росте в среднем на 40%.

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Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает УНИАН.

Регулятор утвердил такие тарифы:

"Гадячгаз" – 1,72 грн за куб. м (+38,3%);

"Донецкоблгаз" – 1,02 грн за куб. м (+31%);

"Киевоблгаз" – 1,45 грн за куб. м (+44%);

"Кировоградгаз" – 1,60 грн за куб. м (+45,6%);

"Коростышевгаз" – 1,75 грн за куб. м (+51,4%);

"Лубныгаз" – 2,45 грн за куб. м (+50,2%);

"Мариупольгаз" – 1,53 грн за куб. м (+28,7%);

"Мелитопольгаз" – 2,18 грн за куб. м (+40%);

"Одессагаз" – 0,84 грн за куб. м (+6%);

"Полтавагаз" – 1,93 грн за куб. м (+43,5%);

"Тернопольгаз" – 2,17 грн за куб. м (+52,5%);

"Уманьгаз" – 2,08 грн за куб. м (+52%);

"Херсонгаз" – 1,68 грн за куб. м (+44%);

"Черкассыгаз" – 0,54 грн за куб. м (+11%);

"Кременчуггаз" – 0,39 грн за куб. м (+25,6%);

"Шепетовкагаз" – 1,09 грн за куб. м (+47,7%);

"Кременецкое УПРГ" – 1,30 грн за куб. м (+42,3%).

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При этом для двух предприятий ("Спектргаз" – 2,35 грн за куб. м и "НГХП "Сера" – 1,14 грн за куб. м) регулятор снизил тарифы на распределение газа на 14% и 33% соответственно.

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Как известно, оплачивая счета за газ, украинцы платят за само топливо как товар, а также за его распределение и доставку.

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Напомним, сейчас поставками газа занимаются одни компании, а распределением – другие. Как объясняли ранее в НКРЭКУ, поставщика газа можно выбрать "как продукты в магазине". А вот распределением занимаются облгазы, и их выбирать потребитель не может. Они являются естественными монополистами, и за их деятельностью следит государство, устанавливая тарифы.

К слову, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее прогнозировал, что для украинцев зимой подешевеет газ.

А о том, как можно сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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