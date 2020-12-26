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"Нафтогаз" поднял цену на газ в январе

26 декабря, 23:02

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

С 1 января в тарифе "Месячный" цена будет составлять 7,22 грн за кубометр

С 1 января 2021 года цена на газ для бытовых потребителей повысится. Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

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Цена в тарифе "Месячный" составит 7,22 грн за кубометр. Это без стоимости доставки.

"Нафтогаз" заявляет, что его тарифы остаются меньше среднерыночных. Причины поднятия цены на газ: сезонный фактор и увеличение оптовой цены на голубое топливо.

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Как известно, в декабре "Нафтогаз Украины" сохранил цену газа для населения на декабрь на уровне ноября – 6,33 грн за кубометр в пакете "Месячный".

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