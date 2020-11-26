Цифра дня. "Нафтогаз" назвал свою цену на газ – какими будут тарифы в декабре

Государственная газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сохранила цену газа для населения на декабрь на уровне ноября – 6,33 грн за кубометр в пакете "Месячный". В тарифе "Годовой" цена газа составит 6,45 грн за кубометр в течение 12 месяцев после подачи заявки в декабре. Тарифы других поставщиков отличаются от "нафтогазовских".

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Об этом сообщила пресс-служба группы "Нафтогаз".

Такой тариф устанавливается только для клиентов "Нафтогаза" – около 300 тыс. семей, 2,5% от общего количества потребителей. Тарифы на газ для клиентов других поставщиков – по ссылке.

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Чтобы узнать, кто ваш поставщик, нужно проверить платежку. В ней должны быть указаны реквизиты компании.

Напомним, с августа тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год. Кроме того, как объяснили в профильной нацкомиссии, поставщика газа теперь можно выбрать "как продукты в магазине".

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