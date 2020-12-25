На Полтавщине люди вышли на протест из-за заоблачных платежек за газ

Заоблачные суммы только за доставку газа – должны платить жители Лубен на Полтавщине. Местный поставщик насчитал по 500 и даже 700 гривен. В областном центре платят в пять раз меньше.

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Поэтому горожане вышли на акцию протеста. Чем оправдывает поставщик такие огромные цифры – выяснили новости "Сегодня".

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Новый тариф больше всего ударит по кошелькам жителей частных домов. Говорят – и так отдают немалые суммы за отопление, а теперь они вырастут почти вдвое.

"Пятьсот гривен только за доставку газа. При том, что у меня дом 42 квадрата. Это получается где-то только за газ 1800-2000! Только за один газ. А жить на оставшиеся. 900 грн, чтобы прожить дальше", – говорит местная жительница на протесте.

Люди посчитали: в Лубнах один из самых высоких тарифов на транспортировку газа в Украине.

"Кременчуггаз" платит 39 копеек. Это 120 км от нас. "Лубныгаз" – это 2,94. На каком основании?! ", – возмущаются люди.

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Каждое газотранспортное предприятие рассчитывает тариф самостоятельно и подает его на согласование Нацкомиссии регулирования энергетики.

"У тарифа две составляющие: это зарплата. Зарплата у наших работников – это 10-11 тысяч с налогами. 8-9 тысяч (без налогов). Это большая зарплата? Вторая составляющая – это газ, которая входит 40% в тариф. Цена газа на сегодняшний день высока", – объясняет генеральный директор АО "Лубныгаз" Игорь Кондратенко.

Мол, в районе большая протяженность труб и нет крупных промышленных предприятий, которые обычно потребляют много газа, и, соответственно, должны за него отдавать немалые суммы. Поэтому приходится платить обычным лубенцам. Но людей такой ответ не устраивает. Требуют, чтобы вмешалась власть. Но заместитель мэра, который вышел к пикетчикам, пообещал немного.

"Будет обращение к президенту Украины, в Верховную Раду Украины", – обещает чиновник.

Пикетчики такие слова освистали. И ждут более решительных шагов. Сами же в ближайшие дни готовятся перекрывать трассу Киев-Харьков.

Видео: Сегодня

Напомним, поставщик газа в Херсонской области отказался обслуживать всех своих клиентов . Людям просто сообщили, что в декабре нужно переоформить документы, а в январе – уже платить другой компании. Но никакой информации о том, как это правильно делается, потребители не получили.

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