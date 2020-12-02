Украинцы могут сэкономить на газе до 40% – "Нафтогаз"

Сейчас поставками газа занимаются одни компании, а распределением – другие

Украинцы могут сэкономить до 40% расходов на газ, выбирая поставщика. При этом важно помнить, что уже нет правила "одна область – один газсбыт", поэтому поставщик газа может быть из любого региона.

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Об этом рассказал заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза Украины" Алексей Хабатюк, передает Громадське.

"Это мифы, которые остались с прошлого, что на одной территории работает только один условный газсбыт", - сказал Хабатюк.

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При этом важно, что сейчас поставками газа занимаются одни компании, а распределением – другие. Как объяснили в профильной нацкомиссии, поставщика газа теперь можно выбрать "как продукты в магазине". Чтобы узнать, кто ваш поставщик, нужно проверить платежку. В ней должны быть указаны реквизиты компании.

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А вот распределением занимаются облгазы, и их выбирать потребитель не может. Они являются естественными монополистами, и за их деятельностью следит государство, устанавливая тарифы.

Напомним, с августа тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

А о том, как можно сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте в сюжете "Сегодня":

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее прогнозировал, что для украинцев зимой подешевеет газ.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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