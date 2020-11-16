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В Украине могут урезать "норму газа" для потребителей без счетчиков

16 ноября, 13:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Такую идею поддерживает профильное министерство

В Украине необходимо пересмотреть нормы потребления газа для тех потребителей, у которых не установлены счетчики. Сейчас это 2,3 млн домохозяйств. Для пересмотра нужно провести экспертный анализ.

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Об этом заявили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает УНИАН.

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На установку счетчиков газа для всех, у кого их сейчас нет, государству понадобится 3-5 млрд гривен, подсчитали в ведомстве. Там объяснили, что закон предусматривает компенсацию расходов на счетчики за счет тарифа на распределение газа. То есть организацией процесса может заняться непосредственно потребитель.

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Напомним, в январе 2019 года норму потребления газа резко снизили – с вместо 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. Позже ее сократили до 3,28 куб. м.

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При этом на время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных а 50% норм потребления газа, электричества и воды.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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