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Для украинцев зимой подешевеет газ – Коболев

7 октября, 10:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава "Нафтогаза" считает необычной ситуацию с будущим отопительным сезоном

Цены на газ в Украине упадут будущей зимой. При этом они окажутся ниже, чем на европейских рынках, где топливо уже подорожало до максмимумов с начала года.

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Такой прогноз озвучил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

Обычно рыночные цены на газ растут перед началом и во время отопительного сезона и падают весной-летом. Но, по мнению Коболева, ситуация в этом году другая. Он напомнил, что в газохранилищах находится рекордный объем газа, и "необычность рекорда", по его словам, объясняется тем, что большая часть топлива принадлежит частным игрокам.

"Если весь этот объем направится украинским, а также европейским потребителям, то большая вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках", – разъяснил Коболев.

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Напомним, украинские подземные хранилища газа заполнены уже более чем на 90%, в них хранится свыше 28 млрд кубометров топлива. Для сравнения: к началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа. Тогда это было рекордным показателем за 10 лет.

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К слову, с 1 августа 2020 года цена газа для населения зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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цены газ топливо Украина цена на газ Андрей Коболев хранилища

Источник: Сегодня

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