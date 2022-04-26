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Тарифы на газ вырастут? Сколько придется платить украинцам в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 апреля, 16:04
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В правительстве рассказали о планах по изменению тарифов на голубое топливо для населения
Изменятся ли тарифы на газ для украинцев
Изменятся ли тарифы на газ для украинцев / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинское правительство после сохранения для населения действующих тарифов на электроэнергию намерено принять решение, позволяющее поставщикам не поднимать тарифы на газ.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире канала "Украина 24".

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"О будущем мы имеем четкое понимание и решение правительства относительно неповышения цен на электричество, неповышение цен на газ, фиксирование этих цен, и этого мы будем придерживаться", – сказал Гетманцев.

По словам Гетманцева, эти решения направлены на то, чтобы не допустить роста задолженности коммунальные услуги.

А что с тарифами на свет?

В Украине действуют тарифы в размере 1,44 грн/кВт-час для тех, у кого месячный объем потребления менее 250 кВт-ч включ.

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Для тех, у кого этот объем потребления больше тарифа 1,68 грн/кВт-час.

Показания счетчиков

Несмотря на войну показатели электросчетчиков необходимы для того, чтобы правильно начислить количество потребленной энергии и суммы для уплаты.

С 18 апреля в Киевской области возобновили работы энергетики компании "ДТЭК Киевские региональные электросети". Не беспокойтесь, ждать их визита не стоит, все показатели они снимут с тех счетчиков, которые размещены на лестничных площадках или электроопорах.

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"Сегодня" также писали, что в Украине изменился порядок начисления субсидий и рассказывали, сколько придется платить за газ после войны.

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