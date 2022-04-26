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Тарифи на газ зростуть? Скільки доведеться платити українцям найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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26 квітня, 16:04
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В уряді розповіли про плани щодо змін тарифів на блакитне паливо для населення
Чи зміняться тарифи на газ для українців
Чи зміняться тарифи на газ для українців / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Український уряд після збереження для населення діючих тарифів на електроенергію має намір ухвалити рішення, яке б дало змогу постачальникам не піднімати тарифи на газ.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі каналу "Україна 24".

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"Про майбутнє ми маємо чітке розуміння та рішення уряду щодо непідвищення цін на електрику, непідвищення цін на газ, фіксування цих цін, і цього ми дотримуватимемося", – сказав Гетманцев.

За словами Гетманцева, ці рішення спрямовані на те, щоб не допустити зростання заборгованості за комунальні послуги.

А що з тарифами на світло?

В Україні діють тарифи у розмірі 1,44 грн/кВт-год для тих, у кого місячний обсяг споживання менше 250 кВт-год включно.

Для тих, у кого цей обсяг споживання більший, тариф становить 1,68 грн/кВт-год.

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Показники лічильників

Попри війну, показники електролічильників є необхідними для того, щоб правильно нарахувати кількість спожитої енергії і суми для сплати.

З 18 квітня у Київській області відновили роботи енергетики компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Не хвилюйтеся, чекати їхнього візиту не варто, усі показники вони знімуть з тих лічильників, які розміщені на сходових майданчиках або електроопорах.

"Сьогодні" також писали, що в Україні змінився порядок нарахування субсидій, і розповідали, скільки доведеться платити за газ після війни.

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