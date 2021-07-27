След Фирташа. 20% "дешевого" газа для населения перепродали бизнесу

Проблема возникла из-за ошибки в контракте. В "Нафтогазе" уверяют, что в будущем такого не повторится

На газе для населения сумели заработать / Фото: AFP, Сегодня

Из-за ошибки в контракте между "Нафтогазом Украины" и газсбытами более 20% газа, который продается по льготным ценам для нужд населения, в мае 2021 года получили предприятия. В ситуации замешана компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа.

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В условиях контракта с этой компанией не были установлены обязательства газсбытов поставлять природный газ исключительно для бытовых потребителей. Таким образом, поставщики покупали у государства "дешевый" газ для населения и продавали его часть промышленности по высоким рыночным ценам.

Об этом сообщили в "Нафтогазе", пишет Экономическая правда. Пресс-служба компании публично подтвердила факт перепродажи газа, но не сообщила об объемах.

"Йе Энергия" вместе с "Нафтогазом" контролирует до 80% рынка поставок голубого топлива бытовым потребителям.

"Йе Энергия" и "Нафтогаз" законтрактовали наибольшие объемы – 6 млрд куб м и 2,2 млрд куб м газа в соответствии с ценой 7,42 тыс грн за тысячу кубометров газа – самой низкой с законтрактованных", – говорится в материале.

В чем проблема

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В НАК объяснили, что проблема заключается именно в том, как были прописаны контракты, а не во введении годового тарифа на газ и обеспечении "Нафтогазом" ресурса для него.

"Проблема в том, на каких именно условиях предыдущее руководство "Нафтогаза" заключило соглашения с поставщиками газа населению, в частности, крупнейшим игроком – компанией "Йе Энергия", которую контролирует господин Фирташ. Ключевым является то, что выбранная "Нафтогазом" структура контрактов не содержит четких ограничений по поставкам газа только для нужд бытовых потребителей (населения)", - объяснили в "Нафтогазе".

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Сейчас "Нафтогаз" вместе с Минэнерго, НКРЭКУ и "Оператором ГТС Украины" разработали новую модель обеспечения потребностей населения природным газом.

Напомним, в апреле для формирования газсбытами годовых тарифов "Нафтогаз" подписал контракты с предприятиями. Согласно им, с 1 мая 2020 года до конца апреля 2021-го "Нафтогаз" обязался продавать газ по определенной цене. Газсбыты же продают топливо населению в течение года по фиксированной цене с учетом своей маржи.

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