"Нафтогаз" разрешил меньше платить за газ: как получить скидку

Компания также решила приостановить действие месячного тарифа – он оказался слишком дорогим и непопулярным

"Нафтогаз" разрешил платить за газ чуть меньше / Фото: Сегодня

На фоне повышения месячных тарифов на газ "Нафтогаз Украины" объявил о возможности получения скидки для бытовых потребителей. Сэкономить на голубом топливе смогут те, кто оплатит счета до 15 числа месяца онлайн или через чат-бот компании. Те, кто это сделает, получат 1% скидки в следующем месяце.

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Об этом сообщила пресс-служба газопоставляющей компании.

Там также напомнили, что клиенты должны ежемесячно платить за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.

При этом компания приостановила подключение пользователей к месячному тарифу – он оказался непопулярным из-за высокой цены на газ (13,13 грн за куб. м). При этом в плане "Фиксированный" цена зафиксирована на год (до 30 апреля 2022 года) в размере 7,96 грн за куб. м.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" анонсировали, что применят новые подходы к поставкам газа для бытовых потребителей. В первую очередь это будет касаться безопасности поставок газа в отопительный сезон.

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А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно подсчитал, что без годового тарифа украинцы платили бы по 13-15 грн за кубометр газа. Это связано с резким подорожанием голубого топлива на европейских биржах, а соответственно, и в Украине.

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С 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Газсбыты при этом все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а вот снижать тариф можно. Правда, снизить годовой тариф у поставщиков пока так и не получилось. Из-за ситуации на западных рынках стоимость газа в месячных тарифах украинских поставщиков уже второй месяц существенно превышает годовые расценки.

К необычному для лета повышению цен на газ привели оживление европейской экономики, низкие запасы топлива в хранилищах, а также российский "Газпром", который искусственно создает дефицит газа на европейском рынке, ограничивая объемы поставок. По мнению специалистов, таким образом Россия пытается "выбить" у ЕС выгодные условия запуска газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины.

А о том, как за последний год выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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