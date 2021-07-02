Цена на газ в Украине побила исторический рекорд – биржа

Летом прошлого года голубое топливо было небывало дешевым, а теперь ситуация кардинально изменилась

Биржевые цены на газ бьют рекорды и в Украине, и в Европе / Фото: Getty Images, Pixabay

Биржевая средневзвешенная цена на газ в Украине побила рекорд – 15,25 тыс. грн за кубометр (на август). Это на 18% выше июльских цен. Прошлый максимум был достигнут в октябре 2018 года – 12,4 тыс. грн за тыс. кубометров. Украинские цены на газ растут на фоне дефицита топлива в Европе и, соответственно, высоких цен на тамошних биржах.

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Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, которая опубликовала итоги торгов.

Результаты торгов 2 июля / Для увеличения изображения нажмите на него

Стоимость природного газа в Украине повышается с июня 2020 года, когда была зафиксирована рекордно низкая стоимость – 3,69 тыс. грн за тыс. кубометров.

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Стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах при этом достигла 450 долл. за тыс. кубометров.

Напомним, из-за роста биржевых цен газ дорожает и для населения в Украине. Правда, только месячном тарифе. Годовая цена остается неизменной с конца апреля, так как не подвержена прямому влиянию ситуации на глобальных рынках. В итоге месячная цена газа для населения у "Нафтогаза" оказалась в 1,5 раза выше годовой.

А о том, как за последний год выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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