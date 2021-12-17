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Придется больше платить? Что будет с тарифами на коммуналку до конца отопительного сезона

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 12:09
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Премьер-министр рассказал о тарифах во время выступления в парламенте по итогам года
До завершения отопительного сезона тарифы меняться не будут
До завершения отопительного сезона тарифы меняться не будут / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до конца отопительного 2021-2022 года для украинцев не будут повышать тарифы на коммунальные сервисы.

Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

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"Тарифы не растут, что очень важно, учитывая мировой энергетический кризис. До завершения отопительного сезона тарифы на газ, тепло, свет изменяться не будут", – сказал Шмигаль.

Он напомнил, что в этом году правительство и местные власти подписали меморандум о неповышении тарифов. Это решение обеспечило дополнительные гарантии для украинцев, опасавшихся удорожания коммуналки.

"Меры взяли на себя соответствующие обязательства. Правительство – тоже. Мы выполняем обязательства. Тарифы не растут", – убеждает премьер.

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Реформа ЖКХ

В Украине в ближайшие три года пройдет масштабная реформа ЖКХ, на которую выделят 300 миллиардов гривен.

По словам президента Владимира Зеленского, говорится о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий из-за возможного прекращения транзита газа из России.

"Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – сказал он.

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Ранее мы сообщали, что аналитики прогнозируют удорожание коммунальных тарифов. В Украине в 2022 году существенно возрастут тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление. В целом уровень инфляции составит 8%.

Напомним, раньше мы писали, как высокие цены на газ ударили по украинским производителям продуктов.

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